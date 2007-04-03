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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 28 чер, 2019 11:51
Tegularius написав:
С такими курсовыми скачками крипта не скоро станет средством расчетов и платежей.
Еще долго её основной функцией будет онлайн-казино. Печально это.
Кому не нужны курсовые скачки, для них стэйблкоины. Со всеми прелестями фиата, включая инфляцию.
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 14:25
наступна фіксація ПА 16-16,2к чи на супротиві 14?
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TylerTruman_
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:43
TylerTruman_ написав:
наступна фіксація ПА 16-16,2к чи на супротиві 14?
считаете отбились от 10 и дорога вверх?
а шо делать?
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 23:36
10,4-10,6к на 4ч як зона підтримки, ... графік поки не розворотний, ... я перезайшов і застопився, ... якщо буде повільний набір висоти і на просівших об'ємах, то буду фіксуватися, т.я. можлива подвійна вершина, але слідкувати за можливістю входу на підтвердженні пробою 14к
... на такому пампові із параболічного росту норм виглядає умовно
=> -25% ... +50% ... -25% і гіп-гіп привіт
пс конфузить тільки ТОПова альта
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TylerTruman_
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