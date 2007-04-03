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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 28 чер, 2019 11:51
Tegularius написав:
С такими курсовыми скачками крипта не скоро станет средством расчетов и платежей.
Еще долго её основной функцией будет онлайн-казино. Печально это.
Кому не нужны курсовые скачки, для них стэйблкоины. Со всеми прелестями фиата, включая инфляцию.
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 14:25
наступна фіксація ПА 16-16,2к чи на супротиві 14?
#noFOMO
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TylerTruman_
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:43
TylerTruman_ написав:
наступна фіксація ПА 16-16,2к чи на супротиві 14?
считаете отбились от 10 и дорога вверх?
а шо делать?
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 23:36
10,4-10,6к на 4ч як зона підтримки, ... графік поки не розворотний, ... я перезайшов і застопився, ... якщо буде повільний набір висоти і на просівших об'ємах, то буду фіксуватися, т.я. можлива подвійна вершина, але слідкувати за можливістю входу на підтвердженні пробою 14к
... на такому пампові із параболічного росту норм виглядає умовно
=> -25% ... +50% ... -50% і гіп-гіп ура
пс конфузить тільки ТОПова альта
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TylerTruman_
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Додано: Суб 29 чер, 2019 09:23
TylerTruman_ написав:
конфузить тільки ТОПова альта
Легендарный трейдер и теханалитик Питер Брандт считает, что в отличие от бычьего ралли 2017 года, когда на фоне стремительно роста биткоина в цене также поднялись многие другие криптовалюты, сегодня такой сценарий маловероятен.
«Криптоманьяки ожидают, что альткоины повторят то же самое, но они могут быть очень разочарованы», — написал он в Twitter.
П.С. Ось ми й перевіримо справжній правопис ім'я цього чувачка...
Пітер він чи 3,14...р.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Суб 29 чер, 2019 09:41
Козак-характерник написав: TylerTruman_ написав:
конфузить тільки ТОПова альта
Легендарный трейдер и теханалитик Питер Брандт считает, что в отличие от бычьего ралли 2017 года, когда на фоне стремительно роста биткоина в цене также поднялись многие другие криптовалюты, сегодня такой сценарий маловероятен.
«Криптоманьяки ожидают, что альткоины повторят то же самое, но они могут быть очень разочарованы», — написал он в Twitter.
П.С. Ось ми й перевіримо справжній правопис ім'я цього чувачка...
Пітер він чи 3,14...р.
Ждёмс $1.00 для рипла и всьоо
или $10 до конца года?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 29 чер, 2019 10:12
Легендарний трейдер і аналітеГ Пітер? каже, що смокчіть лапу!
Якщо він збрехав, як його лупцюватимемо? Всі разом, боляче?
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Суб 29 чер, 2019 10:17
Козак-характерник написав: TylerTruman_ написав:
конфузить тільки ТОПова альта
Легендарный трейдер и теханалитик Питер Брандт считает, что в отличие от бычьего ралли 2017 года, когда на фоне стремительно роста биткоина в цене также поднялись многие другие криптовалюты, сегодня такой сценарий маловероятен.
«Криптоманьяки ожидают, что альткоины повторят то же самое, но они могут быть очень разочарованы», — написал он в Twitter.
П.С. Ось ми й перевіримо справжній правопис ім'я цього чувачка...
Пітер він чи 3,14...р.
я чекаю глибоке занурення по ВТС (2х..3х), та ще глибше по альтам.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Суб 29 чер, 2019 10:22
flyman написав:
я чекаю глибоке занурення по ВТС (2х..3х), та ще глибше по альтам.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Суб 29 чер, 2019 10:25
Козак-характерник написав: clientage написав:
Ждёмс $1.00 для рипла и всьоо
или $10 до конца года?
Легендарний трейдер і аналітеГ Пітер? каже, що смокчіть лапу!
Якщо він збрехав, як його лупцюватимемо? Всі разом, боляче?
ну если биток долезет до 100Куе, то мне и 0.000034 по XRP/BTC хватит
... делайте хоть что-нибудь!
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