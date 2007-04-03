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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1517151815191520>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6 5 99
1) дно вже було пройдено
15%
15
2) не нижче 3500
6%
6
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
12%
12
5) 2750-2999
7%
7
6) 2500-2749
4%
4
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
45%
45
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 11:51

  Tegularius написав:С такими курсовыми скачками крипта не скоро станет средством расчетов и платежей.
Еще долго её основной функцией будет онлайн-казино. Печально это.

Кому не нужны курсовые скачки, для них стэйблкоины. Со всеми прелестями фиата, включая инфляцию.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 14:25

наступна фіксація ПА 16-16,2к чи на супротиві 14? 8)
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:43

  TylerTruman_ написав:наступна фіксація ПА 16-16,2к чи на супротиві 14? 8)

8) считаете отбились от 10 и дорога вверх?
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 23:36

  чик написав:
  TylerTruman_ написав:наступна фіксація ПА 16-16,2к чи на супротиві 14? 8)

8) считаете отбились от 10 и дорога вверх?

10,4-10,6к на 4ч як зона підтримки, ... графік поки не розворотний, ... я перезайшов і застопився, ... якщо буде повільний набір висоти і на просівших об'ємах, то буду фіксуватися, т.я. можлива подвійна вершина, але слідкувати за можливістю входу на підтвердженні пробою 14к 8)
... на такому пампові із параболічного росту норм виглядає умовно=> -25% ... +50% ... -50% і гіп-гіп ура :mrgreen:

пс конфузить тільки ТОПова альта
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 09:23

  TylerTruman_ написав: конфузить тільки ТОПова альта

Легендарный трейдер и теханалитик Питер Брандт считает, что в отличие от бычьего ралли 2017 года, когда на фоне стремительно роста биткоина в цене также поднялись многие другие криптовалюты, сегодня такой сценарий маловероятен.

«Криптоманьяки ожидают, что альткоины повторят то же самое, но они могут быть очень разочарованы», — написал он в Twitter.

П.С. Ось ми й перевіримо справжній правопис ім'я цього чувачка... :P Пітер він чи 3,14...р. :oops:
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 09:41

  Козак-характерник написав:
  TylerTruman_ написав: конфузить тільки ТОПова альта

Легендарный трейдер и теханалитик Питер Брандт считает, что в отличие от бычьего ралли 2017 года, когда на фоне стремительно роста биткоина в цене также поднялись многие другие криптовалюты, сегодня такой сценарий маловероятен.

«Криптоманьяки ожидают, что альткоины повторят то же самое, но они могут быть очень разочарованы», — написал он в Twitter.

П.С. Ось ми й перевіримо справжній правопис ім'я цього чувачка... :P Пітер він чи 3,14...р. :oops:

Ждёмс $1.00 для рипла и всьоо :) или $10 до конца года? :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 10:12

  clientage написав:Ждёмс $1.00 для рипла и всьоо :) или $10 до конца года? :lol: :lol:

Легендарний трейдер і аналітеГ Пітер? каже, що смокчіть лапу! :P Якщо він збрехав, як його лупцюватимемо? Всі разом, боляче? :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 10:17

  Козак-характерник написав:
  TylerTruman_ написав: конфузить тільки ТОПова альта

Легендарный трейдер и теханалитик Питер Брандт считает, что в отличие от бычьего ралли 2017 года, когда на фоне стремительно роста биткоина в цене также поднялись многие другие криптовалюты, сегодня такой сценарий маловероятен.

«Криптоманьяки ожидают, что альткоины повторят то же самое, но они могут быть очень разочарованы», — написал он в Twitter.

П.С. Ось ми й перевіримо справжній правопис ім'я цього чувачка... :P Пітер він чи 3,14...р. :oops:

я чекаю глибоке занурення по ВТС (2х..3х), та ще глибше по альтам.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 10:22

  flyman написав:я чекаю глибоке занурення по ВТС (2х..3х), та ще глибше по альтам.

Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 10:25

  Козак-характерник написав:
  clientage написав:Ждёмс $1.00 для рипла и всьоо :) или $10 до конца года? :lol:

Легендарний трейдер і аналітеГ Пітер? каже, що смокчіть лапу! :P Якщо він збрехав, як його лупцюватимемо? Всі разом, боляче? :P

ну если биток долезет до 100Куе, то мне и 0.000034 по XRP/BTC хватит :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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