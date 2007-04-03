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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 29 чер, 2019 10:29
clientage
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Суб 29 чер, 2019 10:45
Козак-характерник
, блин, он ошибся
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 29 чер, 2019 10:45
Козак-характерник написав: TylerTruman_ написав:
конфузить тільки ТОПова альта
Легендарный трейдер и теханалитик Питер Брандт считает, что в отличие от бычьего ралли 2017 года, когда на фоне стремительно роста биткоина в цене также поднялись многие другие криптовалюты, сегодня такой сценарий маловероятен.
«Криптоманьяки ожидают, что альткоины повторят то же самое, но они могут быть очень разочарованы», — написал он в Twitter.
П.С. Ось ми й перевіримо справжній правопис ім'я цього чувачка...
Пітер він чи 3,14...р.
він в першу чергу відомий ТАшник, ... а ця його фундаментальна позиція не нова, він давно шіткоїнам пророчить крах аналогічний .com
... але це йому не заважає купувати ріпл на бичу перпективу, а потім жалітися, що не спрацював ордер на бінансі при дампові
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Додано: Суб 29 чер, 2019 11:12
clientage написав:
Ждёмс $1.00 для рипла и всьоо
или $10 до конца года?
ну если биток долезет до 100Куе, то мне и 0.000034 по XRP/BTC хватит
100Куе під питанням, ... але якщо вас цікавить XRP/BTC, то 0.000011 влаштує?
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Додано: Суб 29 чер, 2019 12:14
flyman написав: Козак-характерник написав: TylerTruman_ написав:
конфузить тільки ТОПова альта
Легендарный трейдер и теханалитик Питер Брандт считает, что в отличие от бычьего ралли 2017 года, когда на фоне стремительно роста биткоина в цене также поднялись многие другие криптовалюты, сегодня такой сценарий маловероятен.
«Криптоманьяки ожидают, что альткоины повторят то же самое, но они могут быть очень разочарованы», — написал он в Twitter.
П.С. Ось ми й перевіримо справжній правопис ім'я цього чувачка...
Пітер він чи 3,14...р.
я чекаю глибоке занурення по ВТС (2х..3х), та ще глибше по альтам.
Альты уже под плинтус загнали. Их ещё более чем в три раза спустить почти всё равно, что обнолить.
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