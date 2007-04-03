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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1517151815191520

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6 5 99
1) дно вже було пройдено
15%
15
2) не нижче 3500
6%
6
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
12%
12
5) 2750-2999
7%
7
6) 2500-2749
4%
4
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
45%
45
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 10:29

clientage
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 10:45

Козак-характерник, блин, он ошибся :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 10:45

  Козак-характерник написав:
  TylerTruman_ написав: конфузить тільки ТОПова альта

Легендарный трейдер и теханалитик Питер Брандт считает, что в отличие от бычьего ралли 2017 года, когда на фоне стремительно роста биткоина в цене также поднялись многие другие криптовалюты, сегодня такой сценарий маловероятен.

«Криптоманьяки ожидают, что альткоины повторят то же самое, но они могут быть очень разочарованы», — написал он в Twitter.

П.С. Ось ми й перевіримо справжній правопис ім'я цього чувачка... :P Пітер він чи 3,14...р. :oops:

він в першу чергу відомий ТАшник, ... а ця його фундаментальна позиція не нова, він давно шіткоїнам пророчить крах аналогічний .com 8) ... але це йому не заважає купувати ріпл на бичу перпективу, а потім жалітися, що не спрацював ордер на бінансі при дампові :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 11:12

  clientage написав:Ждёмс $1.00 для рипла и всьоо :) или $10 до конца года? :lol:
ну если биток долезет до 100Куе, то мне и 0.000034 по XRP/BTC хватит :)

100Куе під питанням, ... але якщо вас цікавить XRP/BTC, то 0.000011 влаштує? :)
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 12:14

  flyman написав:
  Козак-характерник написав:
  TylerTruman_ написав: конфузить тільки ТОПова альта

Легендарный трейдер и теханалитик Питер Брандт считает, что в отличие от бычьего ралли 2017 года, когда на фоне стремительно роста биткоина в цене также поднялись многие другие криптовалюты, сегодня такой сценарий маловероятен.

«Криптоманьяки ожидают, что альткоины повторят то же самое, но они могут быть очень разочарованы», — написал он в Twitter.

П.С. Ось ми й перевіримо справжній правопис ім'я цього чувачка... :P Пітер він чи 3,14...р. :oops:

я чекаю глибоке занурення по ВТС (2х..3х), та ще глибше по альтам.

Альты уже под плинтус загнали. Их ещё более чем в три раза спустить почти всё равно, что обнолить.
phantom_systems
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тут декому ще за пів ціни до поточного рівня біток був занадто дорого щоб входити, … а альта типу під плінтусом, лол :)
… так можна сказати, що XRP сильно переоцінений? :mrgreen: Зображення
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TylerTruman_
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