clientage
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 29 чер, 2019 10:29
clientage
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Суб 29 чер, 2019 10:45
він в першу чергу відомий ТАшник, ... а ця його фундаментальна позиція не нова, він давно шіткоїнам пророчить крах аналогічний .com ... але це йому не заважає купувати ріпл на бичу перпективу, а потім жалітися, що не спрацював ордер на бінансі при дампові
#noFOMO
Додано: Суб 29 чер, 2019 11:12
100Куе під питанням, ... але якщо вас цікавить XRP/BTC, то 0.000011 влаштує?
#noFOMO
Додано: Суб 29 чер, 2019 12:14
Альты уже под плинтус загнали. Их ещё более чем в три раза спустить почти всё равно, что обнолить.
Додано: Суб 29 чер, 2019 14:10
тут декому ще за пів ціни до поточного рівня біток був занадто дорого щоб входити, … а альта типу під плінтусом, лол
… так можна сказати, що XRP сильно переоцінений?
#noFOMO
Додано: Суб 29 чер, 2019 17:15
Недавний рост цены биткоина не является гарантией того, что так называемая криптозима закончилась. Об этом в разговоре с Cointelegraph заявил известный трейдер и аналитик Тон Вейс.
В частности, Вейс довольно скептически настроен к недавнему ралли на крипторынке, отмечая, что он «не заметил слишком больших денежных притоков в криптовалютное пространство».
Аналитик подчеркнул, что в период медвежьего рынка цены поддерживались за счет капиталов держателей криптовалют, а не продавцов. Если же этот капитал «опять напугать», цены упадут так же быстро, как они росли, считает Вейс.
Трейдер призвал принимать более взвешенные решения, чтобы потом «не пришлось сожалеть».
Помимо этого, Тон Вейс прокомментировал ставку на $250 000 на то, что цена биткоина упадет ниже $2 000 до халвинга. Так, он считает, что вероятность исполнения прогноза пока не слишком велика, однако исключать того, что это произойдет тоже нельзя.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Суб 29 чер, 2019 22:29
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
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