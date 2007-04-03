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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1517151815191520

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.1 5 100
1) дно вже було пройдено
15%
15
2) не нижче 3500
6%
6
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
12%
12
5) 2750-2999
7%
7
6) 2500-2749
4%
4
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
46%
46
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 10:29

clientage
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 10:45

Козак-характерник, блин, он ошибся :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 10:45

  Козак-характерник написав:
  TylerTruman_ написав: конфузить тільки ТОПова альта

Легендарный трейдер и теханалитик Питер Брандт считает, что в отличие от бычьего ралли 2017 года, когда на фоне стремительно роста биткоина в цене также поднялись многие другие криптовалюты, сегодня такой сценарий маловероятен.

«Криптоманьяки ожидают, что альткоины повторят то же самое, но они могут быть очень разочарованы», — написал он в Twitter.

П.С. Ось ми й перевіримо справжній правопис ім'я цього чувачка... :P Пітер він чи 3,14...р. :oops:

він в першу чергу відомий ТАшник, ... а ця його фундаментальна позиція не нова, він давно шіткоїнам пророчить крах аналогічний .com 8) ... але це йому не заважає купувати ріпл на бичу перпективу, а потім жалітися, що не спрацював ордер на бінансі при дампові :mrgreen:
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 11:12

  clientage написав:Ждёмс $1.00 для рипла и всьоо :) или $10 до конца года? :lol:
ну если биток долезет до 100Куе, то мне и 0.000034 по XRP/BTC хватит :)

100Куе під питанням, ... але якщо вас цікавить XRP/BTC, то 0.000011 влаштує? :)
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 12:14

  flyman написав:
  Козак-характерник написав:
  TylerTruman_ написав: конфузить тільки ТОПова альта

Легендарный трейдер и теханалитик Питер Брандт считает, что в отличие от бычьего ралли 2017 года, когда на фоне стремительно роста биткоина в цене также поднялись многие другие криптовалюты, сегодня такой сценарий маловероятен.

«Криптоманьяки ожидают, что альткоины повторят то же самое, но они могут быть очень разочарованы», — написал он в Twitter.

П.С. Ось ми й перевіримо справжній правопис ім'я цього чувачка... :P Пітер він чи 3,14...р. :oops:

я чекаю глибоке занурення по ВТС (2х..3х), та ще глибше по альтам.

Альты уже под плинтус загнали. Их ещё более чем в три раза спустить почти всё равно, что обнолить.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 14:10

тут декому ще за пів ціни до поточного рівня біток був занадто дорого щоб входити, … а альта типу під плінтусом, лол :)
… так можна сказати, що XRP сильно переоцінений? :mrgreen: Зображення
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TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 17:15

Недавний рост цены биткоина не является гарантией того, что так называемая криптозима закончилась. Об этом в разговоре с Cointelegraph заявил известный трейдер и аналитик Тон Вейс.

В частности, Вейс довольно скептически настроен к недавнему ралли на крипторынке, отмечая, что он «не заметил слишком больших денежных притоков в криптовалютное пространство».

Аналитик подчеркнул, что в период медвежьего рынка цены поддерживались за счет капиталов держателей криптовалют, а не продавцов. Если же этот капитал «опять напугать», цены упадут так же быстро, как они росли, считает Вейс.

Трейдер призвал принимать более взвешенные решения, чтобы потом «не пришлось сожалеть».

Помимо этого, Тон Вейс прокомментировал ставку на $250 000 на то, что цена биткоина упадет ниже $2 000 до халвинга. Так, он считает, что вероятность исполнения прогноза пока не слишком велика, однако исключать того, что это произойдет тоже нельзя.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 22:29

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

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Думаю, что биток будет катиться вниз как минимум до Нового года пока Antminer S9 не станет майнить на розетку, т.е. на данный момент 4000-4500 долл за биток.
В перспективе, когда придет время и Битмайн не сможет выпустить асик лучше предыдущей проданой версии и ему придется конкурировать с мамкиными майнерами многие из которых еще и на бесплатной розетке, вот тогда тема биткоина быстренько и заглохнет.
Но перед этим моментом, Битмайн устроит последний грандиозный памп, где распродаст все свои ангары и битки, а нерадивые инвесторы останутся с кучей хлама и своими надеждами на биткоин по миллиону. :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 16:53

andrein, вариант что это и был тот самый памп не рассматриваете?
bred
 
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