Додано: Суб 29 чер, 2019 17:15

Недавний рост цены биткоина не является гарантией того, что так называемая криптозима закончилась. Об этом в разговоре с Cointelegraph заявил известный трейдер и аналитик Тон Вейс.



В частности, Вейс довольно скептически настроен к недавнему ралли на крипторынке, отмечая, что он «не заметил слишком больших денежных притоков в криптовалютное пространство».



Аналитик подчеркнул, что в период медвежьего рынка цены поддерживались за счет капиталов держателей криптовалют, а не продавцов. Если же этот капитал «опять напугать», цены упадут так же быстро, как они росли, считает Вейс.



Трейдер призвал принимать более взвешенные решения, чтобы потом «не пришлось сожалеть».



Помимо этого, Тон Вейс прокомментировал ставку на $250 000 на то, что цена биткоина упадет ниже $2 000 до халвинга. Так, он считает, что вероятность исполнения прогноза пока не слишком велика, однако исключать того, что это произойдет тоже нельзя.

Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.