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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1518151915201521

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6 5 102
1) дно вже було пройдено
17%
17
2) не нижче 3500
6%
6
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
12%
12
5) 2750-2999
7%
7
6) 2500-2749
4%
4
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
45%
46
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 20:08

Криптовалюты , рынок криптовалют

Crypto Loomdart


@loomdart
Читаю Вы читаете @loomdart
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One person, a HUGE bitcoin whale, just closed $220m of bitcoin shorts on bitfinex. What does he know that we do not?

Think, a huge whale, closed his shorts. We. Are. Going. To. The. Fucking. Moon.


https://twitter.com/loomdart/status/1145388543801470976
aleexxxx
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 23:08

  bred написав:andrein, вариант что это и был тот самый памп не рассматриваете?

Как минимум один памп еще впереди.
andrein
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 08:35

  andrein написав:
  bred написав:andrein, вариант что это и был тот самый памп не рассматриваете?

Как минимум один памп еще впереди.


само собой будет, в ближайший день, неделю, год, так всё таки когда?
как по мне, то судя по всему, просматривается коррекция на район 9500 в ближайшие пару недель....
“People shouldn't be afraid of their government. Government should be afraid of their people.” (c) Alan Moore
pankov_dg
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:01

  pankov_dg написав:
  andrein написав:
  bred написав:andrein, вариант что это и был тот самый памп не рассматриваете?

Как минимум один памп еще впереди.


само собой будет, в ближайший день, неделю, год, так всё таки когда?
как по мне, то судя по всему, просматривается коррекция на район 9500 в ближайшие пару недель....

Как по мне, коррекция может затянуться до конца лета и значительно глубже. Что бы там о китах не внушали.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 14:31

Криптовалюты , рынок криптовалют

  phantom_systems написав:Как по мне, коррекция может затянуться до конца лета и значительно глубже. Что бы там о китах не внушали.


Да, не смотря на китов, один из которых сегодня срезал шортов на 20 тыс битков, например, сигнал опасный, для тех кто ждет коррекцию, но как есть правильное мнение, шорты, тоже хорошо - это определенное топливо для роста цены битка, срезаясь и фиксируя прибыль, происходит покупка и цена удерживается или даже растет...

Да, коррекция может быть глубже, но надо смотреть по ситуации всё таки через пару недель, иначе это уже к гадалке, ведь прогнозировать долгосрочно это либо слишком сложно (конкретный курс и дата), либо слишком просто, падающий/растущий тренд на годы вперед понятен...
“People shouldn't be afraid of their government. Government should be afraid of their people.” (c) Alan Moore
pankov_dg
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 20:54

  pankov_dg написав:
  andrein написав:
  bred написав:andrein, вариант что это и был тот самый памп не рассматриваете?

Как минимум один памп еще впереди.


само собой будет, в ближайший день, неделю, год, так всё таки когда?
как по мне, то судя по всему, просматривается коррекция на район 9500 в ближайшие пару недель....

До Нового года пампов не будет. Но это не точно. :)
Узкоглазые хлопцы только распродали старые асики, поставили и запустили новые Antminer S17, что еще нужно для того чтобы намайнить немерянно битков ?
Как ни странно больше битков майнится при его низком курсе.
andrein
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 10:10

на онлайн казіно бінанс буде маржиналка х20 :shock:
з одної сторони для крипти норм макс плече як на бітфайнекс, а з другої => коли раніше була дуже зажата волатильність, х-побільше як на мексові - це варінт 8)
#noFOMO
TylerTruman_
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