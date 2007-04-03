phantom_systems написав:Как по мне, коррекция может затянуться до конца лета и значительно глубже. Что бы там о китах не внушали.
Да, не смотря на китов, один из которых сегодня срезал шортов на 20 тыс битков, например, сигнал опасный, для тех кто ждет коррекцию, но как есть правильное мнение, шорты, тоже хорошо - это определенное топливо для роста цены битка, срезаясь и фиксируя прибыль, происходит покупка и цена удерживается или даже растет...
Да, коррекция может быть глубже, но надо смотреть по ситуации всё таки через пару недель, иначе это уже к гадалке, ведь прогнозировать долгосрочно это либо слишком сложно (конкретный курс и дата), либо слишком просто, падающий/растущий тренд на годы вперед понятен...
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bred написав:andrein, вариант что это и был тот самый памп не рассматриваете?
Как минимум один памп еще впереди.
само собой будет, в ближайший день, неделю, год, так всё таки когда? как по мне, то судя по всему, просматривается коррекция на район 9500 в ближайшие пару недель....
До Нового года пампов не будет. Но это не точно. Узкоглазые хлопцы только распродали старые асики, поставили и запустили новые Antminer S17, что еще нужно для того чтобы намайнить немерянно битков ? Как ни странно больше битков майнится при его низком курсе.