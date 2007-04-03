Додано: Пон 01 лип, 2019 14:31

phantom_systems написав: Как по мне, коррекция может затянуться до конца лета и значительно глубже. Что бы там о китах не внушали. Как по мне, коррекция может затянуться до конца лета и значительно глубже. Что бы там о китах не внушали.

Да, не смотря на китов, один из которых сегодня срезал шортов на 20 тыс битков, например, сигнал опасный, для тех кто ждет коррекцию, но как есть правильное мнение, шорты, тоже хорошо - это определенное топливо для роста цены битка, срезаясь и фиксируя прибыль, происходит покупка и цена удерживается или даже растет...Да, коррекция может быть глубже, но надо смотреть по ситуации всё таки через пару недель, иначе это уже к гадалке, ведь прогнозировать долгосрочно это либо слишком сложно (конкретный курс и дата), либо слишком просто, падающий/растущий тренд на годы вперед понятен...