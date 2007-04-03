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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 лип, 2019 08:59
У меня такое ощущение, что ниже 10ки уже может и не упасть.
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airmax78
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Додано: Сер 03 лип, 2019 11:37
airmax78
Да только вчера ниже десятки было.
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Витаха
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Додано: Сер 03 лип, 2019 12:04
Витаха написав:airmax78
Да только вчера ниже десятки было.
Сколько секунд?
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airmax78
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