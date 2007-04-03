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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1519152015211522

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6 5 102
1) дно вже було пройдено
17%
17
2) не нижче 3500
6%
6
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
12%
12
5) 2750-2999
7%
7
6) 2500-2749
4%
4
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
45%
46
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 08:59

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

У меня такое ощущение, что ниже 10ки уже может и не упасть.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 11:37

airmax78
Да только вчера ниже десятки было.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 12:04

  Витаха написав:airmax78
Да только вчера ниже десятки было.

Сколько секунд?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 12:56

airmax78
Более 20000 секунд.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 13:20

  Витаха написав:airmax78
Более 20000 секунд.

Я пропустил. Ниже 10К - я бы купил.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 18:40

  airmax78 написав:
  Витаха написав:airmax78
Более 20000 секунд.

Я пропустил. Ниже 10К - я бы купил.

А я бы продал, да пока нечего, все по 12к ушло.
:)



andrein
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 21:24

Кстати, заметили, что на этот памп не явилисть Nvidia и AMD с пампом кефира, а начали пампить grin-кукареку, не дожидаясь ,когда там у кефира dag выростeт больше 4 gb.
И еще. Во время пампа, нет возможности слиться по максимуму, потому что парни из ЛГБТ ставят 2000 транзакций с комиссией 60 USD ,и сеть биткоина ступориться.
Востаннє редагувалось andrein в Сер 03 лип, 2019 21:58, всього редагувалось 1 раз.
andrein
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 21:50

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Посмотрите на XMR :) Что-то будет: 87 держат, как вкопанный.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 22:01

  Vitaka написав:Посмотрите на XMR :) Что-то будет: 87 держат, как вкопанный.

XMR интересехная монета, для вывода честно украденного битка.:)
Но пока Вы будете синхронизировать свой кошель, ваши монеты могут увести. :)
andrein
 
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