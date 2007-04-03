|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 лип, 2019 08:59
У меня такое ощущение, что ниже 10ки уже может и не упасть.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 30662
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 808 раз.
- Подякували: 3628 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 03 лип, 2019 11:37
airmax78
Да только вчера ниже десятки было.
-
Витаха
-
-
- Повідомлень: 175
- З нами з: 11.10.10
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 лип, 2019 12:04
Витаха написав:airmax78
Да только вчера ниже десятки было.
Сколько секунд?
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 30662
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 808 раз.
- Подякували: 3628 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 03 лип, 2019 12:56
airmax78
Более 20000 секунд.
-
Витаха
-
-
- Повідомлень: 175
- З нами з: 11.10.10
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 лип, 2019 13:20
Витаха написав:airmax78
Более 20000 секунд.
Я пропустил. Ниже 10К - я бы купил.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 30662
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 808 раз.
- Подякували: 3628 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 03 лип, 2019 18:40
airmax78 написав: Витаха написав:airmax78
Более 20000 секунд.
Я пропустил. Ниже 10К - я бы купил.
А я бы продал, да пока нечего, все по 12к ушло.
-
andrein
-
-
- Повідомлень: 252
- З нами з: 21.10.12
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 лип, 2019 21:24
Кстати, заметили, что на этот памп не явилисть Nvidia и AMD с пампом кефира, а начали пампить grin-кукареку, не дожидаясь ,когда там у кефира dag выростeт больше 4 gb.
И еще. Во время пампа, нет возможности слиться по максимуму, потому что парни из ЛГБТ ставят 2000 транзакций с комиссией 60 USD ,и сеть биткоина ступориться.
Востаннє редагувалось andrein
в Сер 03 лип, 2019 21:58, всього редагувалось 1 раз.
-
andrein
-
-
- Повідомлень: 252
- З нами з: 21.10.12
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 лип, 2019 21:50
Посмотрите на XMR
Что-то будет: 87 держат, как вкопанный.
-
Vitaka
-
-
- Повідомлень: 1389
- З нами з: 15.10.14
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 115 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 лип, 2019 22:01
Vitaka написав:
Посмотрите на XMR
Что-то будет: 87 держат, как вкопанный.
XMR интересехная монета, для вывода честно украденного битка.
Но пока Вы будете синхронизировать свой кошель, ваши монеты могут увести.
-
andrein
-
-
- Повідомлень: 252
- З нами з: 21.10.12
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|14352
|175810226
|
|
|6653
|1434281
|
Вів 02 лип, 2019 12:27
ЛОБ
|
|38
|43573
|
|