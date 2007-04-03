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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1520152115221523

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6 5 102
1) дно вже було пройдено
17%
17
2) не нижче 3500
6%
6
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
12%
12
5) 2750-2999
7%
7
6) 2500-2749
4%
4
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
45%
46
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 16:51

  airmax78 написав:Снова почти 12К. А когда же Риппл вырастет хотя бы до 80 центов?

Когда народ разуверится, поскидывает на низах.
Vitaka
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