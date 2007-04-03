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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 лип, 2019 16:51
airmax78 написав:
Снова почти 12К. А когда же Риппл вырастет хотя бы до 80 центов?
Когда народ разуверится, поскидывает на низах.
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Додано: Суб 06 лип, 2019 20:49
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Додано: Нед 07 лип, 2019 14:10
Как по мне, если биток капа 200+ млрд, а эфира в 7 раз меньше, то эфир недооценен по отношению к битку, и может начаться ещё ралли к битку как минимум 1:4 - 1:5
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