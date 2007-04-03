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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1520152115221523

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.9 5 103
1) дно вже було пройдено
17%
17
2) не нижче 3500
7%
7
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
12%
12
5) 2750-2999
7%
7
6) 2500-2749
4%
4
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
45%
46
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 16:51

  airmax78 написав:Снова почти 12К. А когда же Риппл вырастет хотя бы до 80 центов?

Когда народ разуверится, поскидывает на низах.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 20:49

Теорія походження :)

Sergo
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 14:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Как по мне, если биток капа 200+ млрд, а эфира в 7 раз меньше, то эфир недооценен по отношению к битку, и может начаться ещё ралли к битку как минимум 1:4 - 1:5
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 18:01

  Zebra написав:Как по мне, если биток капа 200+ млрд, а эфира в 7 раз меньше, то эфир недооценен по отношению к битку, и может начаться ещё ралли к битку как минимум 1:4 - 1:5

Це така хотілка? графік в бутерінки не взльотний і фундаментально не бича ситуація ...
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 18:25

  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:Как по мне, если биток капа 200+ млрд, а эфира в 7 раз меньше, то эфир недооценен по отношению к битку, и может начаться ещё ралли к битку как минимум 1:4 - 1:5

Це така хотілка? графік в бутерінки не взльотний і фундаментально не бича ситуація ...

Це зараз так. Глобальна корекція ефіра до бітка ще попереду.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 18:50

Чекаємо туземун альтів... 8) Харе бітку випєндрюватися... :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 20:23

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А эфир растёт.
aleexxxx
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 20:30

  aleexxxx написав:А эфир растёт.

Я ж дал команду :mrgreen:
Набрал позиции на битфайнексе эфира к битку еще вчера по 0.0255 с прицелом на глобальную коррекцию до 0.05-0.06
стоп был на 0.0235, но сегодня перенес в безубыток на 0.0256

при этом не имея в портфеле ни самого биткоина, ни эфира - маржиналка фантиков к фантикам рулит.
Zebra
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