Когда народ разуверится, поскидывает на низах.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 лип, 2019 16:51
Додано: Суб 06 лип, 2019 20:49
Теорія походження :)
Додано: Нед 07 лип, 2019 14:10
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Как по мне, если биток капа 200+ млрд, а эфира в 7 раз меньше, то эфир недооценен по отношению к битку, и может начаться ещё ралли к битку как минимум 1:4 - 1:5
Додано: Нед 07 лип, 2019 18:01
Це така хотілка? графік в бутерінки не взльотний і фундаментально не бича ситуація ...
#noFOMO
Додано: Нед 07 лип, 2019 18:25
Це зараз так. Глобальна корекція ефіра до бітка ще попереду.
Додано: Нед 07 лип, 2019 18:50
Чекаємо туземун альтів... Харе бітку випєндрюватися...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Нед 07 лип, 2019 20:23
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
А эфир растёт.
Додано: Нед 07 лип, 2019 20:30
Я ж дал команду
Набрал позиции на битфайнексе эфира к битку еще вчера по 0.0255 с прицелом на глобальную коррекцию до 0.05-0.06
стоп был на 0.0235, но сегодня перенес в безубыток на 0.0256
при этом не имея в портфеле ни самого биткоина, ни эфира - маржиналка фантиков к фантикам рулит.
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