|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 лип, 2019 16:51
airmax78 написав:
Снова почти 12К. А когда же Риппл вырастет хотя бы до 80 центов?
Когда народ разуверится, поскидывает на низах.
-
Vitaka
-
-
- Повідомлень: 1391
- З нами з: 15.10.14
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 115 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 лип, 2019 20:49
-
Sergo
-
-
- Повідомлень: 989
- З нами з: 14.04.10
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 лип, 2019 14:10
Как по мне, если биток капа 200+ млрд, а эфира в 7 раз меньше, то эфир недооценен по отношению к битку, и может начаться ещё ралли к битку как минимум 1:4 - 1:5
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 6995
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 569 раз.
- Подякували: 1001 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 07 лип, 2019 18:01
Zebra написав:
Как по мне, если биток капа 200+ млрд, а эфира в 7 раз меньше, то эфир недооценен по отношению к битку, и может начаться ещё ралли к битку как минимум 1:4 - 1:5
Це така хотілка? графік в бутерінки не взльотний і фундаментально не бича ситуація ...
#noFOMO
-
TylerTruman_
-
-
- Повідомлень: 214
- З нами з: 11.06.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 лип, 2019 18:25
TylerTruman_ написав: Zebra написав:
Как по мне, если биток капа 200+ млрд, а эфира в 7 раз меньше, то эфир недооценен по отношению к битку, и может начаться ещё ралли к битку как минимум 1:4 - 1:5
Це така хотілка? графік в бутерінки не взльотний і фундаментально не бича ситуація ...
Це зараз так. Глобальна корекція ефіра до бітка ще попереду.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 6995
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 569 раз.
- Подякували: 1001 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 07 лип, 2019 18:50
Чекаємо туземун альтів...
Харе бітку випєндрюватися...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 26683
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1870 раз.
- Подякували: 2061 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 лип, 2019 20:23
А эфир растёт.
-
aleexxxx
-
-
- Повідомлень: 22
- З нами з: 21.03.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 лип, 2019 20:30
aleexxxx написав:
А эфир растёт.
Я ж дал команду
Набрал позиции на битфайнексе эфира к битку еще вчера по 0.0255 с прицелом на глобальную коррекцию до 0.05-0.06
стоп был на 0.0235, но сегодня перенес в безубыток на 0.0256
при этом не имея в портфеле ни самого биткоина, ни эфира - маржиналка фантиков к фантикам рулит.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 6995
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 569 раз.
- Подякували: 1001 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 07 лип, 2019 21:23
Zebra написав: TylerTruman_ написав: Zebra написав:
Как по мне, если биток капа 200+ млрд, а эфира в 7 раз меньше, то эфир недооценен по отношению к битку, и может начаться ещё ралли к битку как минимум 1:4 - 1:5
Це така хотілка? графік в бутерінки не взльотний і фундаментально не бича ситуація ...
Це зараз так. Глобальна корекція ефіра до бітка ще попереду.
коли ціна бітка буде різко падати, то багато чого підскочить по кросу,
... за вище описаною логікою, можна також для всяких ріплів прикидувати співвідношення, але всупереч на моменті маємо домінацію діда вище 60% ... +інфляцію бутерінки потрібно враховувати,
по факту, бум ICO не відновився, колись перспективні альтернативи етеріуму від NEO та WAVES не виправдалися, ... а по IEO поки важко загадувати про подальші перспективи, хоча BNB круто вистрелив 861%
#noFOMO
-
TylerTruman_
-
-
- Повідомлень: 214
- З нами з: 11.06.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 лип, 2019 22:03
TylerTruman_ написав:
коли ціна бітка буде різко падати, то багато чого підскочить по кросу,
... за вище описаною логікою, можна також для всяких ріплів прикидувати співвідношення, але всупереч на моменті маємо домінацію діда вище 60% ... +інфляцію бутерінки потрібно враховувати,
по факту, бум ICO не відновився, колись перспективні альтернативи етеріуму від NEO та WAVES не виправдалися, ... а по IEO поки важко загадувати про подальші перспективи, хоча BNB круто вистрелив 861%
У эфіру на відміну від багатьох монет ще не було глобальної корекції до бітка.
Стріляв і лайт, і EOS, і ріпл до BTC, але эфір досі у стадії накопичення, як прикладом був біток зимою до доллара. Точно вам кажу.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 6995
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 569 раз.
- Подякували: 1001 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|14811
|175905608
|
|
|6655
|1434922
|
|
|38
|43603
|
|