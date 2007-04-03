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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 07 лип, 2019 22:25
Зебра, с кросс-курсом ЕТН/ВТС могут сотворить точно такой же финт, как и с ХМR/ВТС
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Vitaka
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Додано: Нед 07 лип, 2019 22:26
Zebra написав: TylerTruman_ написав:
коли ціна бітка буде різко падати, то багато чого підскочить по кросу,
... за вище описаною логікою, можна також для всяких ріплів прикидувати співвідношення, але всупереч на моменті маємо домінацію діда вище 60% ... +інфляцію бутерінки потрібно враховувати,
по факту, бум ICO не відновився, колись перспективні альтернативи етеріуму від NEO та WAVES не виправдалися, ... а по IEO поки важко загадувати про подальші перспективи, хоча BNB круто вистрелив 861%
У эфіру на відміну від багатьох монет ще не було глобальної корекції до бітка.
Стріляв і лайт, і EOS, і ріпл до BTC, але эфір досі у стадії накопичення, як прикладом був біток зимою до доллара. Точно вам кажу.
імхо, для ефіра, чи ріпла головний графік до бакса, а по кросу важливіший коли капа шіткоїна декілька млрд. і менше, ... до речі, по кросу повинен вистрелити TRX, + там фундамент намічається ...
#noFOMO
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TylerTruman_
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