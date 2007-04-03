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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1521152215231524

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.9 5 103
1) дно вже було пройдено
17%
17
2) не нижче 3500
7%
7
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
12%
12
5) 2750-2999
7%
7
6) 2500-2749
4%
4
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
45%
46
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 22:25

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Зебра, с кросс-курсом ЕТН/ВТС могут сотворить точно такой же финт, как и с ХМR/ВТС
Vitaka
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 22:26

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:коли ціна бітка буде різко падати, то багато чого підскочить по кросу,
... за вище описаною логікою, можна також для всяких ріплів прикидувати співвідношення, але всупереч на моменті маємо домінацію діда вище 60% ... +інфляцію бутерінки потрібно враховувати,
по факту, бум ICO не відновився, колись перспективні альтернативи етеріуму від NEO та WAVES не виправдалися, ... а по IEO поки важко загадувати про подальші перспективи, хоча BNB круто вистрелив 861% 8)

У эфіру на відміну від багатьох монет ще не було глобальної корекції до бітка.
Стріляв і лайт, і EOS, і ріпл до BTC, але эфір досі у стадії накопичення, як прикладом був біток зимою до доллара. Точно вам кажу.

імхо, для ефіра, чи ріпла головний графік до бакса, а по кросу важливіший коли капа шіткоїна декілька млрд. і менше, ... до речі, по кросу повинен вистрелити TRX, + там фундамент намічається ...
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 12:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Кросс-курсы альтов к битке летять в ж... :(
Vitaka
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 12:59

  Vitaka написав:Кросс-курсы альтов к битке летять в ж... :(

нормас :|
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 13:03

  Vitaka написав:Кросс-курсы альтов к битке летять в ж... :(

Так треба... :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 13:06

  Zebra написав:
  Vitaka написав:Кросс-курсы альтов к битке летять в ж... :(

нормас :|


Ну, если 0,024 по кефиру не прбъёть - то нормас. А если изделают как с Монерой, то как то так :|
Vitaka
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