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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 07 лип, 2019 22:25
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Зебра, с кросс-курсом ЕТН/ВТС могут сотворить точно такой же финт, как и с ХМR/ВТС
Додано: Нед 07 лип, 2019 22:26
імхо, для ефіра, чи ріпла головний графік до бакса, а по кросу важливіший коли капа шіткоїна декілька млрд. і менше, ... до речі, по кросу повинен вистрелити TRX, + там фундамент намічається ...
#noFOMO
Додано: Пон 08 лип, 2019 12:52
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Кросс-курсы альтов к битке летять в ж...
Додано: Пон 08 лип, 2019 13:03
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Пон 08 лип, 2019 13:06
Додано: Пон 08 лип, 2019 13:27
А я тарю монерку на кожному просіданні.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Пон 08 лип, 2019 13:30
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
КХ, а дно у монерки где? А если битка выстрелит под 15к, кросс Монерки удержится или уполовинится?
Востаннє редагувалось Vitaka в Пон 08 лип, 2019 13:32, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 08 лип, 2019 13:31
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Пон 08 лип, 2019 23:08
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Думаю поставить ордер на 10К. На ниже уже не рассчитываю.
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