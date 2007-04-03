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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 08 лип, 2019 23:33
airmax78 написав:
Думаю поставить ордер на 10К. На ниже уже не рассчитываю.
Когда цена вернется на 10к, это уже будет другой тренд - медвежий. Вы будете терять. Логичней поставить стоп-ордер на 10к, и тейк профит ниже. Ибо тренд твой друг.
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Додано: Пон 08 лип, 2019 23:57
Vitaka написав:
А если битка выстрелит под 15к, кросс Монерки удержится или уполовинится?
Ніхто не знає. Але сподіваюся, що монерка рано чи пізно вистрелить, хоч до $, хоч до бітка. Тримати те що є і докупляти, якщо нижчі цифри будуть. Якась порція обов'язково в плюс вийде.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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