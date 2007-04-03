Когда цена вернется на 10к, это уже будет другой тренд - медвежий. Вы будете терять. Логичней поставить стоп-ордер на 10к, и тейк профит ниже. Ибо тренд твой друг.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 08 лип, 2019 23:33
Додано: Пон 08 лип, 2019 23:57
Ніхто не знає. Але сподіваюся, що монерка рано чи пізно вистрелить, хоч до $, хоч до бітка. Тримати те що є і докупляти, якщо нижчі цифри будуть. Якась порція обов'язково в плюс вийде.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Вів 09 лип, 2019 14:02
що краще пампили у 17/18, тим зараз гірший результат, ... фіаско у віруючих в ICO, кєшу та ріпл,
... всі чекають альтсезону по кросу, але смішно буде, коли біток піде на корекцію, а публіці буде не звично фіксувати профіт в дідові, будуть далі чекати туземуна до баксу,
... фактично із ТОП-20 на перехай історичний рівня вистрелили тільки BNB та LINK
#noFOMO
Додано: Вів 09 лип, 2019 15:45
Звично, не звично, але за відсутності альтернативи зафіксуємо профіт в бітку, якщо $ не можна поживитися. Час покаже, хто і де срав...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Вів 09 лип, 2019 15:54
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Мне кажется прогноз о постепенном отмирании всех альтов достаточно реалистичный. На риппле своем я уже поставил крест. Даже не надеюсь, что когда-нибудь отрастет хотя бы в 2 раза от сегодняшнего уровня.
Додано: Вів 09 лип, 2019 15:56
Так і потрібно, щоб Ви думали... А потім опппааа...і прокинули...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Вів 09 лип, 2019 16:44
Та мне все равно. Я абсолютно индеферентен к любым движениям крипты - я с деньгами, которые в крипте - уже давно попрощался. Вырастет - ОК. Обнулится - х с ним.
Додано: Вів 09 лип, 2019 18:41
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Погружение кроссов продолжается Но единичные сюрпризы будут. Всё ИМХО.
П.С. Например BTG/BTC пытается чипушить.
Додано: Вів 09 лип, 2019 21:10
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
А меня выбило по стопу ETH/BTC.
Наверно придется перезаходить ниже.
Додано: Вів 09 лип, 2019 22:42
стоп - це добре, ... а заходити нижче? ще ~30% падіння норм виглядає, якщо там є дно
#noFOMO
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