RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1522152315241525

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.9 5 103
1) дно вже було пройдено
17%
17
2) не нижче 3500
7%
7
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
12%
12
5) 2750-2999
7%
7
6) 2500-2749
4%
4
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
45%
46
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 23:33

  airmax78 написав:Думаю поставить ордер на 10К. На ниже уже не рассчитываю.

Когда цена вернется на 10к, это уже будет другой тренд - медвежий. Вы будете терять. Логичней поставить стоп-ордер на 10к, и тейк профит ниже. Ибо тренд твой друг.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7002
З нами з: 21.09.12
Подякував: 569 раз.
Подякували: 1004 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 23:57

  Vitaka написав:А если битка выстрелит под 15к, кросс Монерки удержится или уполовинится?

Ніхто не знає. Але сподіваюся, що монерка рано чи пізно вистрелить, хоч до $, хоч до бітка. Тримати те що є і докупляти, якщо нижчі цифри будуть. Якась порція обов'язково в плюс вийде.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 26694
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1871 раз.
Подякували: 2061 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 14:02

що краще пампили у 17/18, тим зараз гірший результат, ... фіаско у віруючих в ICO, кєшу та ріпл,
... всі чекають альтсезону по кросу, але смішно буде, коли біток піде на корекцію, а публіці буде не звично фіксувати профіт в дідові, будуть далі чекати туземуна до баксу,
... фактично із ТОП-20 на перехай історичний рівня вистрелили тільки BNB та LINK :mrgreen:
Зображення
#noFOMO
TylerTruman_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 225
З нами з: 11.06.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 15:45

  TylerTruman_ написав:... всі чекають альтсезону по кросу, але смішно буде, коли біток піде на корекцію, а публіці буде не звично фіксувати профіт в дідові, будуть далі чекати туземуна до баксу,
...

Звично, не звично, але за відсутності альтернативи зафіксуємо профіт в бітку, якщо $ не можна поживитися. :P Час покаже, хто і де срав... :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 26694
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1871 раз.
Подякували: 2061 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 15:54

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Мне кажется прогноз о постепенном отмирании всех альтов достаточно реалистичный. На риппле своем я уже поставил крест. Даже не надеюсь, что когда-нибудь отрастет хотя бы в 2 раза от сегодняшнего уровня.
airmax78
 
Повідомлень: 30721
З нами з: 25.10.12
Подякував: 808 раз.
Подякували: 3629 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 15:56

  airmax78 написав:Мне кажется прогноз о постепенном отмирании всех альтов достаточно реалистичный.

Так і потрібно, щоб Ви думали... :P А потім опппааа...і прокинули... :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 26694
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1871 раз.
Подякували: 2061 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 16:44

  Козак-характерник написав:
  airmax78 написав:Мне кажется прогноз о постепенном отмирании всех альтов достаточно реалистичный.

Так і потрібно, щоб Ви думали... :P А потім опппааа...і прокинули... :P

Та мне все равно. Я абсолютно индеферентен к любым движениям крипты - я с деньгами, которые в крипте - уже давно попрощался. Вырастет - ОК. Обнулится - х с ним.
airmax78
 
Повідомлень: 30721
З нами з: 25.10.12
Подякував: 808 раз.
Подякували: 3629 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 18:41

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Погружение кроссов продолжается :| Но единичные сюрпризы будут. Всё ИМХО.
П.С. Например BTG/BTC пытается чипушить.
Vitaka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1395
З нами з: 15.10.14
Подякував: 84 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 21:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А меня выбило по стопу ETH/BTC.
Наверно придется перезаходить ниже.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7002
З нами з: 21.09.12
Подякував: 569 раз.
Подякували: 1004 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 22:42

  Zebra написав:А меня выбило по стопу ETH/BTC.
Наверно придется перезаходить ниже.

стоп - це добре, ... а заходити нижче? ще ~30% падіння норм виглядає, якщо там є дно :mrgreen:
Зображення
#noFOMO
TylerTruman_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 225
З нами з: 11.06.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1522152315241525
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 1500, 1501, 1502
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
15019 175971306
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 лип, 2019 22:44
starsn
Валютный рынок в мире 1 ... 664, 665, 666
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6657 1435494
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 лип, 2019 15:45
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 43613
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (22866)
09.07.2019 23:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.