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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1523152415251526

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.9 5 103
1) дно вже було пройдено
17%
17
2) не нижче 3500
7%
7
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
12%
12
5) 2750-2999
7%
7
6) 2500-2749
4%
4
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
45%
46
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 13:38

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

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aleexxxx
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