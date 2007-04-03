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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 лип, 2019 13:38
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aleexxxx
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Додано: Чет 11 лип, 2019 09:46
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airmax78
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Додано: Чет 11 лип, 2019 21:25
Гы-гы. Г0вно обнуляется. Биток - держится.
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airmax78
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- Повідомлень: 30755
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Додано: Чет 11 лип, 2019 21:55
Перезашел немного в эфир по 0.0235, стоп на 0.0227
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Zebra
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