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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 лип, 2019 13:38
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aleexxxx
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Додано: Чет 11 лип, 2019 09:46
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airmax78
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Додано: Чет 11 лип, 2019 21:25
Гы-гы. Г0вно обнуляется. Биток - держится.
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airmax78
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Додано: Чет 11 лип, 2019 21:55
Перезашел немного в эфир по 0.0235, стоп на 0.0227
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Zebra
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:24
Zebra написав:
Перезашел немного в эфир по 0.0235, стоп на 0.0227
ще одного лося зловити? який сенс цих заходів?
#noFOMO
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TylerTruman_
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:50
Zebra
Приветствую! Интересно мнение по поводу Bitfinex и суда в 20-х числах этого месяца. Стоит ли этого опасаться? Вы будете выводить средства с этой биржи на это время на всякий случай?
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jimmie
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:56
jimmie написав:Zebra
Приветствую! Интересно мнение по поводу Bitfinex и суда в 20-х числах этого месяца. Стоит ли этого опасаться? Вы будете выводить средства с этой биржи на это время на всякий случай?
Посмотрим, ничего не знаю пока.
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Zebra
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:57
TylerTruman_ написав: Zebra написав:
Перезашел немного в эфир по 0.0235, стоп на 0.0227
ще одного лося зловити? який сенс цих заходів?
Вмысле лося? Пока что до 0.0227 не просели. Смысла заходов вниз войти в эфир с расчетом отскока до 0.028-0.029 как минимум
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Zebra
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 15:04
Zebra написав: TylerTruman_ написав: Zebra написав:
Перезашел немного в эфир по 0.0235, стоп на 0.0227
ще одного лося зловити? який сенс цих заходів?
Вмысле лося? Пока что до 0.0227 не просели. Смысла заходов вниз войти в эфир с расчетом отскока до 0.028-0.029 как минимум
імхо, наступний лось не за горами
цей хлам по кросу будуть дампити, а відскоки потрібно ловити в парі до бакса
#noFOMO
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TylerTruman_
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 18:42
TylerTruman_ написав:
імхо, наступний лось не за горами
цей хлам по кросу будуть дампити, а відскоки потрібно ловити в парі до бакса
Біткоїн - 205 млрд капа.
Ефір - 29 млрд.
Ефір до бітка недооцінений, хоча б по тій причині, що 90% шиткоїнів на його платформі і має практичне застосування в деяких сферах. Зі свіжого - компанія Samsung вже тестує інтеграцію:https://forklog.com/samsung-predstavila ... sung-coin/
Тому я вважаю, що в перспективі Ефір ще стрільне як мінімум до бітка x2
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Zebra
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