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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 19:40
Zebra написав: TylerTruman_ написав:
імхо, наступний лось не за горами
цей хлам по кросу будуть дампити, а відскоки потрібно ловити в парі до бакса
Біткоїн - 205 млрд капа.
Ефір - 29 млрд.
Ефір до бітка недооцінений, хоча б по тій причині, що 90% шиткоїнів на його платформі і має практичне застосування в деяких сферах. Зі свіжого - компанія Samsung вже тестує інтеграцію:https://forklog.com/samsung-predstavila ... sung-coin/
Тому я вважаю, що в перспективі Ефір ще стрільне як мінімум до бітка x2
якщо ви по новинам із форклог торгуєте, то ок
а технічно, лонг бутерінки по кросу із поточних значень => все рівно що був лонг бітка на 6к перед дампом
#noFOMO
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TylerTruman_
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