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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1524152515261527

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.9 5 103
1) дно вже було пройдено
17%
17
2) не нижче 3500
7%
7
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
12%
12
5) 2750-2999
7%
7
6) 2500-2749
4%
4
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
45%
46
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 19:40

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:імхо, наступний лось не за горами :roll: цей хлам по кросу будуть дампити, а відскоки потрібно ловити в парі до бакса

Біткоїн - 205 млрд капа.
Ефір - 29 млрд.

Ефір до бітка недооцінений, хоча б по тій причині, що 90% шиткоїнів на його платформі і має практичне застосування в деяких сферах. Зі свіжого - компанія Samsung вже тестує інтеграцію:

https://forklog.com/samsung-predstavila ... sung-coin/

Тому я вважаю, що в перспективі Ефір ще стрільне як мінімум до бітка x2

якщо ви по новинам із форклог торгуєте, то ок :mrgreen:
а технічно, лонг бутерінки по кросу із поточних значень => все рівно що був лонг бітка на 6к перед дампом :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 19:56

по бітку цікава картина, ... після пробиття лінії супротиву (про яку раніше писав), вона вже декілька раз виступала підтримкою (не було закриття нижче на тижневому, денному та 4г ТФ) 8)
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 20:05

  TylerTruman_ написав:тут декому ще за пів ціни до поточного рівня біток був занадто дорого щоб входити, … а альта типу під плінтусом, лол :)
… так можна сказати, що XRP сильно переоцінений? :mrgreen: Зображення
Зображення

трейдер-ветеран Пітер Брандт також розглянув дамп для ріпл https://twitter.com/PeterLBrandt/status ... 7743387649
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TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 21:45

  Zebra написав:Ефір до бітка недооцінений, хоча б по тій причині, що 90% шиткоїнів на його платформі і має практичне застосування в деяких сферах.

Это даже не говнокоины, а говнотокены. Ещё хуже, вообще никакого напряга для типа девелоперов. Просто мусор. Практического применения у Бутериума пока ноль. Издохшее ДАО и криптокотики не считаются.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 02:59

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:Ефір до бітка недооцінений, хоча б по тій причині, що 90% шиткоїнів на його платформі і має практичне застосування в деяких сферах.

Это даже не говнокоины, а говнотокены. Ещё хуже, вообще никакого напряга для типа девелоперов. Просто мусор. Практического применения у Бутериума пока ноль. Издохшее ДАО и криптокотики не считаются.


рукалицо :shock:
Vitaka
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 20:53

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:Ефір до бітка недооцінений, хоча б по тій причині, що 90% шиткоїнів на його платформі і має практичне застосування в деяких сферах.

Это даже не говнокоины, а говнотокены. Ещё хуже, вообще никакого напряга для типа девелоперов. Просто мусор. Практического применения у Бутериума пока ноль. Издохшее ДАО и криптокотики не считаются.

Еще раз.
Капа битка на вчера была $205 млрд. Капа эфира $29 млрд. В 7 раз меньше как для второй криптовалюты - это аномалия. Криптохомяки в этом казино рано или поздно начнут переливаться в эфир и будут еще иксы к битку.

Покупать эфир по маржиналке к битку можно и нужно - казино не закрывается, оно продолжает работать, а значит будет новая волна по эфиру.
Zebra
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1
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 21:08

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

У кого какие мысли по Wawes?На локальных полугодовых практически минимумах.В прошлый раз дамп до 1.3 закончился выстрелом на 4 бакса.Будет ли снова так? Прикупил трошки...
osafly
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 21:21

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  osafly написав:На локальных полугодовых практически минимумах


легка закупка
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greenozon
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