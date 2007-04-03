Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 19:40
Zebra написав: TylerTruman_ написав:
імхо, наступний лось не за горами
цей хлам по кросу будуть дампити, а відскоки потрібно ловити в парі до бакса
Біткоїн - 205 млрд капа.
Ефір - 29 млрд.
Ефір до бітка недооцінений, хоча б по тій причині, що 90% шиткоїнів на його платформі і має практичне застосування в деяких сферах. Зі свіжого - компанія Samsung вже тестує інтеграцію:
https://forklog.com/samsung-predstavila ... sung-coin/
Тому я вважаю, що в перспективі Ефір ще стрільне як мінімум до бітка x2
якщо ви по новинам із форклог торгуєте, то ок
а технічно, лонг бутерінки по кросу із поточних значень => все рівно що був лонг бітка на 6к перед дампом
#noFOMO
TylerTruman_
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 20:05
трейдер-ветеран Пітер Брандт також розглянув дамп для ріпл
https://twitter.com/PeterLBrandt/status ... 7743387649
#noFOMO
TylerTruman_
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 21:45
Zebra написав:
Ефір до бітка недооцінений, хоча б по тій причині, що 90% шиткоїнів на його платформі і має практичне застосування в деяких сферах.
Это даже не говнокоины, а говнотокены. Ещё хуже, вообще никакого напряга для типа девелоперов. Просто мусор. Практического применения у Бутериума пока ноль. Издохшее ДАО и криптокотики не считаются.
phantom_systems
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Додано: Суб 13 лип, 2019 20:53
phantom_systems написав: Zebra написав:
Ефір до бітка недооцінений, хоча б по тій причині, що 90% шиткоїнів на його платформі і має практичне застосування в деяких сферах.
Это даже не говнокоины, а говнотокены. Ещё хуже, вообще никакого напряга для типа девелоперов. Просто мусор. Практического применения у Бутериума пока ноль. Издохшее ДАО и криптокотики не считаются.
Еще раз.
Капа битка на вчера была $205 млрд. Капа эфира $29 млрд. В 7 раз меньше как для второй криптовалюты - это аномалия. Криптохомяки в этом казино рано или поздно начнут переливаться в эфир и будут еще иксы к битку.
Покупать эфир по маржиналке к битку можно и нужно - казино не закрывается, оно продолжает работать, а значит будет новая волна по эфиру.
Zebra
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Додано: Суб 13 лип, 2019 21:08
У кого какие мысли по Wawes?На локальных полугодовых практически минимумах.В прошлый раз дамп до 1.3 закончился выстрелом на 4 бакса.Будет ли снова так? Прикупил трошки...
osafly
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Додано: Суб 13 лип, 2019 21:21
osafly написав:
На локальных полугодовых практически минимумах
легка закупка
greenozon
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