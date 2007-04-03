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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 14 лип, 2019 12:14
Zebra написав:
Вылет по стопу, будем искать ниже точку перезахода
казав, що наступний лось не за горами, ... лонгувати ведмежу фігуру - ірраціональна ідея
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TylerTruman_
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Додано: Нед 14 лип, 2019 12:14
ETC, ETH завалився
можна легко прикупити
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greenozon
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Додано: Нед 14 лип, 2019 12:18
Zebra написав: phantom_systems написав: Zebra написав:
Ефір до бітка недооцінений, хоча б по тій причині, що 90% шиткоїнів на його платформі і має практичне застосування в деяких сферах.
Это даже не говнокоины, а говнотокены. Ещё хуже, вообще никакого напряга для типа девелоперов. Просто мусор. Практического применения у Бутериума пока ноль. Издохшее ДАО и криптокотики не считаются.
Еще раз.
Капа битка на вчера была $205 млрд. Капа эфира $29 млрд. В 7 раз меньше как для второй криптовалюты - это аномалия. Криптохомяки в этом казино рано или поздно начнут переливаться в эфир и будут еще иксы к битку.
Покупать эфир по маржиналке к битку можно и нужно - казино не закрывается, оно продолжает работать, а значит будет новая волна по эфиру.
ринку все рівно на якесь співвідношення, на сьогодні цей хлам до бітка => дампова позиція
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TylerTruman_
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Додано: Нед 14 лип, 2019 12:24
greenozon написав:
ETC, ETH завалився
можна легко прикупити
тільки чомусь на відміну від бачення Зебри, останні дні був перелив із бутерінки в лайт та еос
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TylerTruman_
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Додано: Нед 14 лип, 2019 13:48
TylerTruman_ написав:
ринку все рівно на якесь співвідношення, на сьогодні цей хлам до бітка => дампова позиція
Побачимо - я так само ловив дно по эфіру с 150 до 80 зі стопами, і зловив, потім лєсєнкою з 87 і 99 куплених зливався по 120-160 і непогано заробив.
Тут теж вважаю, що біток перегрітий на великих об'ємах, коли вони закінчаться, ефір вистрелить до нього, бо це друга криптовалюта - хомки рано чи пізно будуть розганяти об'єми і тут.
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Додано: Нед 14 лип, 2019 13:56
TylerTruman_ написав:
ринку все рівно на якесь співвідношення, на сьогодні цей хлам до бітка => дампова позиція
Поддержу. Альта вряд ли будет интересна рынку ранее, чем биток - аццки перекуплен. А это в свою очередь произойдет не раньше, чем будет побит его ценовой хай от декабря 2017-го.
Единичные скамчики могут стрелять, как и раньше, но глобального снижения доминирования битка пока не видно
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