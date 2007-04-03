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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1526152715281529>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.9 5 103
1) дно вже було пройдено
17%
17
2) не нижче 3500
7%
7
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
12%
12
5) 2750-2999
7%
7
6) 2500-2749
4%
4
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
45%
46
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 12:14

  Zebra написав:Вылет по стопу, будем искать ниже точку перезахода

казав, що наступний лось не за горами, ... лонгувати ведмежу фігуру - ірраціональна ідея :roll:
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 12:14

ETC, ETH завалився
можна легко прикупити
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 12:18

  Zebra написав:
  phantom_systems написав:
  Zebra написав:Ефір до бітка недооцінений, хоча б по тій причині, що 90% шиткоїнів на його платформі і має практичне застосування в деяких сферах.

Это даже не говнокоины, а говнотокены. Ещё хуже, вообще никакого напряга для типа девелоперов. Просто мусор. Практического применения у Бутериума пока ноль. Издохшее ДАО и криптокотики не считаются.

Еще раз.
Капа битка на вчера была $205 млрд. Капа эфира $29 млрд. В 7 раз меньше как для второй криптовалюты - это аномалия. Криптохомяки в этом казино рано или поздно начнут переливаться в эфир и будут еще иксы к битку.

Покупать эфир по маржиналке к битку можно и нужно - казино не закрывается, оно продолжает работать, а значит будет новая волна по эфиру.

ринку все рівно на якесь співвідношення, на сьогодні цей хлам до бітка => дампова позиція
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 12:24

  greenozon написав:ETC, ETH завалився
можна легко прикупити

тільки чомусь на відміну від бачення Зебри, останні дні був перелив із бутерінки в лайт та еос 8)
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 13:48

  TylerTruman_ написав:ринку все рівно на якесь співвідношення, на сьогодні цей хлам до бітка => дампова позиція

Побачимо - я так само ловив дно по эфіру с 150 до 80 зі стопами, і зловив, потім лєсєнкою з 87 і 99 куплених зливався по 120-160 і непогано заробив.

Тут теж вважаю, що біток перегрітий на великих об'ємах, коли вони закінчаться, ефір вистрелить до нього, бо це друга криптовалюта - хомки рано чи пізно будуть розганяти об'єми і тут.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 13:56

  TylerTruman_ написав:ринку все рівно на якесь співвідношення, на сьогодні цей хлам до бітка => дампова позиція


Поддержу. Альта вряд ли будет интересна рынку ранее, чем биток - аццки перекуплен. А это в свою очередь произойдет не раньше, чем будет побит его ценовой хай от декабря 2017-го.

Единичные скамчики могут стрелять, как и раньше, но глобального снижения доминирования битка пока не видно
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 14:18

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:ринку все рівно на якесь співвідношення, на сьогодні цей хлам до бітка => дампова позиція

Побачимо - я так само ловив дно по эфіру с 150 до 80 зі стопами, і зловив, потім лєсєнкою з 87 і 99 куплених зливався по 120-160 і непогано заробив.

Тут теж вважаю, що біток перегрітий на великих об'ємах, коли вони закінчаться, ефір вистрелить до нього, бо це друга криптовалюта - хомки рано чи пізно будуть розганяти об'єми і тут.

то було до баксу, що в більшій мірі залежить від поведінки діда, ... а по кросу інша ситуація, бутеріум ще перекуплений і находиться в корекції, імхо, цікавим буде 0,015-0,017 BTC, це може будуть ваші 87 і 99$, ключове слово "може",
... а якщо фундаментально, то прикидування якихось співвідношеннь тільки із поправкою => що повернутися до якогось значення капіталізації ефіру буде важче, т.я. кількість фантиків в обороті сильно виросла із тих часів, ... +ico-маніяки відчули запах фіаско, оні тарилися бутерінкою на 400+, а потім нижче кожен дамп називали подарунком долі, в підсумку ця тема захлохла,
... із врахуванням розвороту діда, для ловлі відскоків мені будуть цікаві 220-230, 180+ 8)
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 17:24

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

0.0222 перезаход
Стоп на 0.0217
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 20:57

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Полноценный откат пошел. Риппла моя валится обратно к 0.
Интересно, биткоин 10К пробьет или снова выкупят?
P.S. В то, что Риппл когда-нибудь снова будет стоить дороже доллара уже вообще не верю. А в то, что он может обнулиться - легко.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 21:05

  airmax78 написав:Полноценный откат пошел. Риппла моя валится обратно к 0.
Интересно, биткоин 10К пробьет или снова выкупят?
P.S. В то, что Риппл когда-нибудь снова будет стоить дороже доллара уже вообще не верю. А в то, что он может обнулиться - легко.

За риплом по сути стоит только пиар и маркетинг. Реального применения - не видно.
Zebra
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