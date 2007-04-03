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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 14 лип, 2019 21:20
Zebra написав: airmax78 написав:
Полноценный откат пошел. Риппла моя валится обратно к 0.
Интересно, биткоин 10К пробьет или снова выкупят?
P.S. В то, что Риппл когда-нибудь снова будет стоить дороже доллара уже вообще не верю. А в то, что он может обнулиться - легко.
За риплом по сути стоит только пиар и маркетинг. Реального применения - не видно.
В общем-то +/- за всей криптой стоит, пока, только хайп. Но риппл больше всего похож на какие-то легко заменяемые винтики, имеющиеся в +/- неограниченном количестве у того, кто крутит ручку шарманки. Поэтому, наверное, если все-таки вернется хотя бы к 50 центам - закрою позу и фиксану лося.
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Додано: Нед 14 лип, 2019 21:29
airmax78 написав: Zebra написав: airmax78 написав:
Полноценный откат пошел. Риппла моя валится обратно к 0.
Интересно, биткоин 10К пробьет или снова выкупят?
P.S. В то, что Риппл когда-нибудь снова будет стоить дороже доллара уже вообще не верю. А в то, что он может обнулиться - легко.
За риплом по сути стоит только пиар и маркетинг. Реального применения - не видно.
В общем-то +/- за всей криптой стоит, пока, только хайп. Но риппл больше всего похож на какие-то легко заменяемые винтики, имеющиеся в +/- неограниченном количестве у того, кто крутит ручку шарманки. Поэтому, наверное, если все-таки вернется хотя бы к 50 центам - закрою позу и фиксану лося.
якщо стратегія чекати і тільки ріпл цікавий, то фіксуючи лося із поточних рівнів, а відскок ловлячи в районі 14-16 центів => буде спочатку х2 в XRP ...
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Додано: Нед 14 лип, 2019 21:34
TylerTruman_ написав: airmax78 написав: Zebra написав:
За риплом по сути стоит только пиар и маркетинг. Реального применения - не видно.
В общем-то +/- за всей криптой стоит, пока, только хайп. Но риппл больше всего похож на какие-то легко заменяемые винтики, имеющиеся в +/- неограниченном количестве у того, кто крутит ручку шарманки. Поэтому, наверное, если все-таки вернется хотя бы к 50 центам - закрою позу и фиксану лося.
якщо стратегія чекати і тільки ріпл цікавий, то фіксуючи лося із поточних рівнів, а відскок ловлячи в районі 14-16 центів => буде спочатку х2 в XRP ...
Риппл уже вообще не интересен. Если закрою - то уже точно не войду ни при каких уровнях.
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Додано: Нед 14 лип, 2019 22:17
airmax78 написав:
Риппл уже вообще не интересен. Если закрою - то уже точно не войду ни при каких уровнях.
Я бы порекомендовал ждать, если цена упадет до минус 10 иксов от точки входа, на такую же сумму усредиться. Но не раньше, чем упадет в 10 раз.
Я не верю в кратные падения без отскоков.
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Додано: Нед 14 лип, 2019 22:18
airmax78 написав:
Риппл уже вообще не интересен. Если закрою - то уже точно не войду ни при каких уровнях.
зафіксоване можна витратити на те що цікаво => баб, бухло, відпочинок, ... зробити висновки із лося, якщо відсутнє бажання вчитися трейдити, то чекати момент, коли можна буде добре піднятися зайшовши із новою котлетою
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Додано: Нед 14 лип, 2019 22:20
багато бажаючих буде купувати біток нижче 3к, а бутеріум по 2х значній ціні?
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