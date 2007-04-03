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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1526152715281529

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.9 5 103
1) дно вже було пройдено
17%
17
2) не нижче 3500
7%
7
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
12%
12
5) 2750-2999
7%
7
6) 2500-2749
4%
4
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
45%
46
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 21:20

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Полноценный откат пошел. Риппла моя валится обратно к 0.
Интересно, биткоин 10К пробьет или снова выкупят?
P.S. В то, что Риппл когда-нибудь снова будет стоить дороже доллара уже вообще не верю. А в то, что он может обнулиться - легко.

За риплом по сути стоит только пиар и маркетинг. Реального применения - не видно.

В общем-то +/- за всей криптой стоит, пока, только хайп. Но риппл больше всего похож на какие-то легко заменяемые винтики, имеющиеся в +/- неограниченном количестве у того, кто крутит ручку шарманки. Поэтому, наверное, если все-таки вернется хотя бы к 50 центам - закрою позу и фиксану лося.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 21:29

  airmax78 написав:
  Zebra написав:
  airmax78 написав:Полноценный откат пошел. Риппла моя валится обратно к 0.
Интересно, биткоин 10К пробьет или снова выкупят?
P.S. В то, что Риппл когда-нибудь снова будет стоить дороже доллара уже вообще не верю. А в то, что он может обнулиться - легко.

За риплом по сути стоит только пиар и маркетинг. Реального применения - не видно.

В общем-то +/- за всей криптой стоит, пока, только хайп. Но риппл больше всего похож на какие-то легко заменяемые винтики, имеющиеся в +/- неограниченном количестве у того, кто крутит ручку шарманки. Поэтому, наверное, если все-таки вернется хотя бы к 50 центам - закрою позу и фиксану лося.

якщо стратегія чекати і тільки ріпл цікавий, то фіксуючи лося із поточних рівнів, а відскок ловлячи в районі 14-16 центів => буде спочатку х2 в XRP ... :lol:
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 21:34

  TylerTruman_ написав:
  airmax78 написав:
  Zebra написав:За риплом по сути стоит только пиар и маркетинг. Реального применения - не видно.

В общем-то +/- за всей криптой стоит, пока, только хайп. Но риппл больше всего похож на какие-то легко заменяемые винтики, имеющиеся в +/- неограниченном количестве у того, кто крутит ручку шарманки. Поэтому, наверное, если все-таки вернется хотя бы к 50 центам - закрою позу и фиксану лося.

якщо стратегія чекати і тільки ріпл цікавий, то фіксуючи лося із поточних рівнів, а відскок ловлячи в районі 14-16 центів => буде спочатку х2 в XRP ... :lol:

Риппл уже вообще не интересен. Если закрою - то уже точно не войду ни при каких уровнях.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 22:17

  airmax78 написав:Риппл уже вообще не интересен. Если закрою - то уже точно не войду ни при каких уровнях.

Я бы порекомендовал ждать, если цена упадет до минус 10 иксов от точки входа, на такую же сумму усредиться. Но не раньше, чем упадет в 10 раз.

Я не верю в кратные падения без отскоков.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 22:18

  airmax78 написав:Риппл уже вообще не интересен. Если закрою - то уже точно не войду ни при каких уровнях.

зафіксоване можна витратити на те що цікаво => баб, бухло, відпочинок, ... зробити висновки із лося, якщо відсутнє бажання вчитися трейдити, то чекати момент, коли можна буде добре піднятися зайшовши із новою котлетою 8)
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 22:20

багато бажаючих буде купувати біток нижче 3к, а бутеріум по 2х значній ціні?
#noFOMO
TylerTruman_
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