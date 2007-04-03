airmax78 написав:Полноценный откат пошел. Риппла моя валится обратно к 0. Интересно, биткоин 10К пробьет или снова выкупят? P.S. В то, что Риппл когда-нибудь снова будет стоить дороже доллара уже вообще не верю. А в то, что он может обнулиться - легко.
За риплом по сути стоит только пиар и маркетинг. Реального применения - не видно.
В общем-то +/- за всей криптой стоит, пока, только хайп. Но риппл больше всего похож на какие-то легко заменяемые винтики, имеющиеся в +/- неограниченном количестве у того, кто крутит ручку шарманки. Поэтому, наверное, если все-таки вернется хотя бы к 50 центам - закрою позу и фиксану лося.
airmax78 написав:Полноценный откат пошел. Риппла моя валится обратно к 0. Интересно, биткоин 10К пробьет или снова выкупят? P.S. В то, что Риппл когда-нибудь снова будет стоить дороже доллара уже вообще не верю. А в то, что он может обнулиться - легко.
За риплом по сути стоит только пиар и маркетинг. Реального применения - не видно.
В общем-то +/- за всей криптой стоит, пока, только хайп. Но риппл больше всего похож на какие-то легко заменяемые винтики, имеющиеся в +/- неограниченном количестве у того, кто крутит ручку шарманки. Поэтому, наверное, если все-таки вернется хотя бы к 50 центам - закрою позу и фиксану лося.
якщо стратегія чекати і тільки ріпл цікавий, то фіксуючи лося із поточних рівнів, а відскок ловлячи в районі 14-16 центів => буде спочатку х2 в XRP ...
Zebra написав:За риплом по сути стоит только пиар и маркетинг. Реального применения - не видно.
В общем-то +/- за всей криптой стоит, пока, только хайп. Но риппл больше всего похож на какие-то легко заменяемые винтики, имеющиеся в +/- неограниченном количестве у того, кто крутит ручку шарманки. Поэтому, наверное, если все-таки вернется хотя бы к 50 центам - закрою позу и фиксану лося.
якщо стратегія чекати і тільки ріпл цікавий, то фіксуючи лося із поточних рівнів, а відскок ловлячи в районі 14-16 центів => буде спочатку х2 в XRP ...
Риппл уже вообще не интересен. Если закрою - то уже точно не войду ни при каких уровнях.
airmax78 написав:Риппл уже вообще не интересен. Если закрою - то уже точно не войду ни при каких уровнях.
зафіксоване можна витратити на те що цікаво => баб, бухло, відпочинок, ... зробити висновки із лося, якщо відсутнє бажання вчитися трейдити, то чекати момент, коли можна буде добре піднятися зайшовши із новою котлетою