Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 15 лип, 2019 10:26
Zebra написав: TylerTruman_ написав:
багато бажаючих буде купувати біток нижче 3к, а бутеріум по 2х значній ціні?
Тезер не перестают печатать, уже за
4 млрд
:
https://wallet.tether.to/transparency
Казино набирает новых игроков, из теперешних все вытрясут и снова вверх.
ця сума - це річ про якісь сльози від загальної капи, ... а на рахунок казіно, якщо лонгувати позицію ціна якої відпрацьовує спадний трикутник, та ще й із незрозумілих рівнів і ловити лосів (на % стопах), то дійсно
#noFOMO
TylerTruman_
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Додано: Пон 15 лип, 2019 10:28
Zebra написав:
airmax78, биток
вернулся на 10к
, желание его покупать осталось?
точніше => він на відкритті тижня 2а рази проколов 10к, але на виході із параболічного росту повинен посипатися ...
#noFOMO
TylerTruman_
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Додано: Пон 15 лип, 2019 10:31
Zebra написав:
airmax78, биток вернулся на 10к, желание его покупать осталось?
Поставил ордер на 8К.
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Додано: Пон 15 лип, 2019 10:35
Но, кстати, на моей бирже все еще 10300+ Но 10 было - в течение 3х часов ночью.
airmax78
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