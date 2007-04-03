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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1527152815291530

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.9 5 103
1) дно вже було пройдено
17%
17
2) не нижче 3500
7%
7
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
12%
12
5) 2750-2999
7%
7
6) 2500-2749
4%
4
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
45%
46
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 10:26

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:багато бажаючих буде купувати біток нижче 3к, а бутеріум по 2х значній ціні?

Тезер не перестают печатать, уже за 4 млрд: https://wallet.tether.to/transparency
Казино набирает новых игроков, из теперешних все вытрясут и снова вверх.

ця сума - це річ про якісь сльози від загальної капи, ... а на рахунок казіно, якщо лонгувати позицію ціна якої відпрацьовує спадний трикутник, та ще й із незрозумілих рівнів і ловити лосів (на % стопах), то дійсно :roll:
#noFOMO
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 10:28

  Zebra написав:airmax78, биток вернулся на 10к, желание его покупать осталось?

точніше => він на відкритті тижня 2а рази проколов 10к, але на виході із параболічного росту повинен посипатися ...
#noFOMO
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 10:31

  Zebra написав:airmax78, биток вернулся на 10к, желание его покупать осталось?

Поставил ордер на 8К.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 10:35

Но, кстати, на моей бирже все еще 10300+ Но 10 было - в течение 3х часов ночью.
airmax78
 
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