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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1527152815291530

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.9 5 104
1) дно вже було пройдено
16%
17
2) не нижче 3500
7%
7
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
12%
12
5) 2750-2999
7%
7
6) 2500-2749
5%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
44%
46
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 10:26

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:багато бажаючих буде купувати біток нижче 3к, а бутеріум по 2х значній ціні?

Тезер не перестают печатать, уже за 4 млрд: https://wallet.tether.to/transparency
Казино набирает новых игроков, из теперешних все вытрясут и снова вверх.

ця сума - це річ про якісь сльози від загальної капи, ... а на рахунок казіно, якщо лонгувати позицію ціна якої відпрацьовує спадний трикутник, та ще й із незрозумілих рівнів і ловити лосів (на % стопах), то дійсно :roll:
#noFOMO
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 10:28

  Zebra написав:airmax78, биток вернулся на 10к, желание его покупать осталось?

точніше => він на відкритті тижня 2а рази проколов 10к, але на виході із параболічного росту повинен посипатися ...
#noFOMO
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 10:31

  Zebra написав:airmax78, биток вернулся на 10к, желание его покупать осталось?

Поставил ордер на 8К.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 10:35

Но, кстати, на моей бирже все еще 10300+ Но 10 было - в течение 3х часов ночью.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 11:19

В этом году на крипторынке сформировалась тенденция роста индекса доминирования Биткоина. Напомним, эта метрика характеризует долю главной криптовалюты в общей капитализации индустрии. Сейчас индекс доминирования держится на уровне 65 процентов. Другими словами, большую часть рынка занимает именно BTC.

Стремительный рост Биткоина за последние месяцы очень плохо отразился на ценах альткоинов. Пока BTC только «душит» остальные проекты, деньги с капитализации которых переливаются в капитализацию Биткоина. Впрочем, вскоре этот процесс может развернуться в обратную сторону. Некоторые аналитики предполагают, что «умные деньги» скоро потекут в альты, где можно сделать десятки иксов всего за пару дней.

Будет ли новый туземун?
В ветке обсуждения криптовалют на Реддите один из анонимов оставил довольно интересный комментарий.

Умные люди начнут диверсифицироваться в другие монеты с низкой ценой. К примеру, в ETH, VET, KIN, XRP и LINK. Быки и киты знают, что получить хотя бы десять иксов можно очень легко. Они знают, что некоторые токены могут дать даже сто иксов. Это часто случается на крипторынке.

Между цифровыми активами и традиционными рынками практически нет никакой корреляции. Дата начала «сезона альткоинов» определяется только поведением главной криптовалюты. Напомним, ранее мы уже писали о нужных критериях для роста альтов.

Пока все они — за исключением редких экземпляров — находятся в свободном падении. По мнению криптоаналитика The Crypto Dog, вскоре мы увидим прямо противоположный процесс. Он утверждает, что в ближайшее время общая капитализация альтов может взлететь как минимум на 50 процентов.

График капитализации альткоинов вошёл в растущий клин. Эта фигура технического анализа не является бычьей, однако в последний раз подобная формация на этом графике привела к лавинообразному росту цен криптовалют.

Холдеры альткоинов смогут заработать свои иксы уже в следующие несколько месяцев. Причём у каждого из них есть потенциальная возможность умножить свой капитал на сто. Для этого нужно лишь найти подходящие монеты с огромным потенциалом роста в среднесрочной перспективе.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 12:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

прикрыл продажи btc.. не выдержал ) + 500$ и норм,
если рванет вверх буду опять помаленьку набирать шортики,верю в медленное сползание с задергами вверх ЗображенняЗображення
pritartem
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 12:29

  Козак-характерник написав:В этом году на крипторынке сформировалась тенденция роста индекса доминирования Биткоина. Напомним, эта метрика характеризует долю главной криптовалюты в общей капитализации индустрии. Сейчас индекс доминирования держится на уровне 65 процентов. Другими словами, большую часть рынка занимает именно BTC.

Стремительный рост Биткоина за последние месяцы очень плохо отразился на ценах альткоинов. Пока BTC только «душит» остальные проекты, деньги с капитализации которых переливаются в капитализацию Биткоина. Впрочем, вскоре этот процесс может развернуться в обратную сторону. Некоторые аналитики предполагают, что «умные деньги» скоро потекут в альты, где можно сделать десятки иксов всего за пару дней.

Будет ли новый туземун?
В ветке обсуждения криптовалют на Реддите один из анонимов оставил довольно интересный комментарий.

Умные люди начнут диверсифицироваться в другие монеты с низкой ценой. К примеру, в ETH, VET, KIN, XRP и LINK. Быки и киты знают, что получить хотя бы десять иксов можно очень легко. Они знают, что некоторые токены могут дать даже сто иксов. Это часто случается на крипторынке.

Между цифровыми активами и традиционными рынками практически нет никакой корреляции. Дата начала «сезона альткоинов» определяется только поведением главной криптовалюты. Напомним, ранее мы уже писали о нужных критериях для роста альтов.

Пока все они — за исключением редких экземпляров — находятся в свободном падении. По мнению криптоаналитика The Crypto Dog, вскоре мы увидим прямо противоположный процесс. Он утверждает, что в ближайшее время общая капитализация альтов может взлететь как минимум на 50 процентов.

График капитализации альткоинов вошёл в растущий клин. Эта фигура технического анализа не является бычьей, однако в последний раз подобная формация на этом графике привела к лавинообразному росту цен криптовалют.

Холдеры альткоинов смогут заработать свои иксы уже в следующие несколько месяцев. Причём у каждого из них есть потенциальная возможность умножить свой капитал на сто. Для этого нужно лишь найти подходящие монеты с огромным потенциалом роста в среднесрочной перспективе.

Когда я читаю: "Быки и киты знают, что получить хотя бы десять иксов можно очень легко." - сразу понимаю, что меня хотят выипать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 12:31

  pritartem написав:прикрыл продажи btc.. не выдержал ) + 500$ и норм,
если рванет вверх буду опять помаленьку набирать шортики,верю в медленное сползание с задергами вверх

Шортить биткоин - это сильно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 12:56

Шортить биткоин - это сильно.[/quote]
Та норм че) с 13к 2нед назад и с 19к 1.5 года назад норм шортилось)
pritartem
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 13:27

  airmax78 написав:
  Zebra написав:airmax78, биток вернулся на 10к, желание его покупать осталось?

Поставил ордер на 8К.

В этом и заключается страх входа на падении. Когда цена приблизится к 8к, будет страшно покупать, думая, что летим на 6-7к

тут только терпеливые выигрывают
пока что лонг по ETH/BTC держу
если пойдем ниже буду усредняться
тезер растет, а все падает - НЕ ВЕРЮ
Zebra
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