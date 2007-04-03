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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 15 лип, 2019 16:28
airmax78 написав:
Когда я читаю: "Быки и киты знают, что получить хотя бы десять иксов можно очень легко." - сразу понимаю, что меня хотят выипать.
Ну да, киты ведь планктоном питаются. А после, когда переварят, снова пускают ПАМПовый фонтан.
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