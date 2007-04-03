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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1528152915301531

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.9 5 104
1) дно вже було пройдено
16%
17
2) не нижче 3500
7%
7
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
12%
12
5) 2750-2999
7%
7
6) 2500-2749
5%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
44%
46
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 16:28

  airmax78 написав:Когда я читаю: "Быки и киты знают, что получить хотя бы десять иксов можно очень легко." - сразу понимаю, что меня хотят выипать.

Ну да, киты ведь планктоном питаются. А после, когда переварят, снова пускают ПАМПовый фонтан.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 17:11

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Поставил ордер на 8К.

В этом и заключается страх входа на падении. Когда цена приблизится к 8к, будет страшно покупать, думая, что летим на 6-7к

тут только терпеливые выигрывают
пока что лонг по ETH/BTC держу
если пойдем ниже буду усредняться
тезер печатают дальше, а все падает - НЕ ВЕРЮ

Уже не падает.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 17:14

  airmax78 написав:
  Zebra написав:
  airmax78 написав:Поставил ордер на 8К.

В этом и заключается страх входа на падении. Когда цена приблизится к 8к, будет страшно покупать, думая, что летим на 6-7к

тут только терпеливые выигрывают
пока что лонг по ETH/BTC держу
если пойдем ниже буду усредняться
тезер печатают дальше, а все падает - НЕ ВЕРЮ

Уже не падает.

Но по 10к ж не купили биток, страх помешал...
Zebra
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  #<1 ... 1528152915301531
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