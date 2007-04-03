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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 15 лип, 2019 16:28
airmax78 написав:
Когда я читаю: "Быки и киты знают, что получить хотя бы десять иксов можно очень легко." - сразу понимаю, что меня хотят выипать.
Ну да, киты ведь планктоном питаются. А после, когда переварят, снова пускают ПАМПовый фонтан.
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Додано: Пон 15 лип, 2019 17:11
Zebra написав: airmax78 написав:
Поставил ордер на 8К.
В этом и заключается страх входа на падении. Когда цена приблизится к 8к, будет страшно покупать, думая, что летим на 6-7к
тут только терпеливые выигрывают
пока что лонг по ETH/BTC держу
если пойдем ниже буду усредняться
тезер печатают дальше, а все падает - НЕ ВЕРЮ
Уже не падает.
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airmax78
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Додано: Пон 15 лип, 2019 17:14
airmax78 написав: Zebra написав: airmax78 написав:
Поставил ордер на 8К.
В этом и заключается страх входа на падении. Когда цена приблизится к 8к, будет страшно покупать, думая, что летим на 6-7к
тут только терпеливые выигрывают
пока что лонг по ETH/BTC держу
если пойдем ниже буду усредняться
тезер печатают дальше, а все падает - НЕ ВЕРЮ
Уже не падает.
Но по 10к ж не купили биток, страх помешал...
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Zebra
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Додано: Пон 15 лип, 2019 18:57
Zebra написав: airmax78 написав: Zebra написав:
В этом и заключается страх входа на падении. Когда цена приблизится к 8к, будет страшно покупать, думая, что летим на 6-7к
тут только терпеливые выигрывают
пока что лонг по ETH/BTC держу
если пойдем ниже буду усредняться
тезер печатают дальше, а все падает - НЕ ВЕРЮ
Уже не падает.
Но по 10к ж не купили биток, страх помешал...
Да. Ждал па8000. Страх, в свое время, не помешал по 10к войти при падении с 20К. Долго после этого жалел.
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Додано: Пон 15 лип, 2019 19:38
airmax78 написав:
Да. Ждал па8000. Страх, в свое время, не помешал по 10к войти при падении с 20К. Долго после этого жалел.
Если цена дойдет до 8000 это уже будет медвежье направление, смысла брать дороже 4500 нет. Вон альты рухнули как. И биток так рухнет.
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Zebra
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Додано: Пон 15 лип, 2019 20:28
Zebra написав: airmax78 написав:
Да. Ждал па8000. Страх, в свое время, не помешал по 10к войти при падении с 20К. Долго после этого жалел.
Если цена дойдет до 8000 это уже будет медвежье направление, смысла брать дороже 4500 нет. Вон альты рухнули как. И биток так рухнет.
Ok. Учту. Крипта добрая - прощает ошибки хомякам. Пока. Правда Риппл - не прощает.
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Додано: Пон 15 лип, 2019 21:32
Зебра, где усредняться будете?
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