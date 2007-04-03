В этом году на крипторынке сформировалась тенденция роста индекса доминирования Биткоина. Напомним, эта метрика характеризует долю главной криптовалюты в общей капитализации индустрии. Сейчас индекс доминирования держится на уровне 65 процентов. Другими словами, большую часть рынка занимает именно BTC.Стремительный рост Биткоина за последние месяцы очень плохо отразился на ценах альткоинов. Пока BTC только «душит» остальные проекты, деньги с капитализации которых переливаются в капитализацию Биткоина. Впрочем, вскоре этот процесс может развернуться в обратную сторону. Некоторые аналитики предполагают, что «умные деньги» скоро потекут в альты, где можно сделать десятки иксов всего за пару дней.Будет ли новый туземун?В ветке обсуждения криптовалют на Реддите один из анонимов оставил довольно интересный комментарий.Умные люди начнут диверсифицироваться в другие монеты с низкой ценой. К примеру, в ETH, VET, KIN, XRP и LINK. Быки и киты знают, что получить хотя бы десять иксов можно очень легко. Они знают, что некоторые токены могут дать даже сто иксов. Это часто случается на крипторынке.Между цифровыми активами и традиционными рынками практически нет никакой корреляции. Дата начала «сезона альткоинов» определяется только поведением главной криптовалюты. Напомним, ранее мы уже писали о нужных критериях для роста альтов.Пока все они — за исключением редких экземпляров — находятся в свободном падении. По мнению криптоаналитика, вскоре мы увидим прямо противоположный процесс. Он утверждает, что в ближайшее время общая капитализация альтов может взлететь как минимум на 50 процентов.График капитализации альткоинов вошёл в. Эта фигура технического анализа не является бычьей, однако в последний раз подобная формация на этом графике привела к лавинообразному росту цен криптовалют.Холдеры альткоинов смогут заработать свои иксы уже в следующие несколько месяцев. Причём у каждого из них есть потенциальная возможность умножить свой капитал на сто. Для этого нужно лишь найти подходящие монеты с огромным потенциалом роста в среднесрочной перспективе.