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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1528152915301531

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.9 5 105
1) дно вже було пройдено
16%
17
2) не нижче 3500
8%
8
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
12
5) 2750-2999
7%
7
6) 2500-2749
5%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
44%
46
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 16:28

  airmax78 написав:Когда я читаю: "Быки и киты знают, что получить хотя бы десять иксов можно очень легко." - сразу понимаю, что меня хотят выипать.

Ну да, киты ведь планктоном питаются. А после, когда переварят, снова пускают ПАМПовый фонтан.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 17:11

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Поставил ордер на 8К.

В этом и заключается страх входа на падении. Когда цена приблизится к 8к, будет страшно покупать, думая, что летим на 6-7к

тут только терпеливые выигрывают
пока что лонг по ETH/BTC держу
если пойдем ниже буду усредняться
тезер печатают дальше, а все падает - НЕ ВЕРЮ

Уже не падает.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 17:14

  airmax78 написав:
  Zebra написав:
  airmax78 написав:Поставил ордер на 8К.

В этом и заключается страх входа на падении. Когда цена приблизится к 8к, будет страшно покупать, думая, что летим на 6-7к

тут только терпеливые выигрывают
пока что лонг по ETH/BTC держу
если пойдем ниже буду усредняться
тезер печатают дальше, а все падает - НЕ ВЕРЮ

Уже не падает.

Но по 10к ж не купили биток, страх помешал...
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 18:57

  Zebra написав:
  airmax78 написав:
  Zebra написав:В этом и заключается страх входа на падении. Когда цена приблизится к 8к, будет страшно покупать, думая, что летим на 6-7к

тут только терпеливые выигрывают
пока что лонг по ETH/BTC держу
если пойдем ниже буду усредняться
тезер печатают дальше, а все падает - НЕ ВЕРЮ

Уже не падает.

Но по 10к ж не купили биток, страх помешал...

Да. Ждал па8000. Страх, в свое время, не помешал по 10к войти при падении с 20К. Долго после этого жалел.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 19:38

  airmax78 написав:Да. Ждал па8000. Страх, в свое время, не помешал по 10к войти при падении с 20К. Долго после этого жалел.

Если цена дойдет до 8000 это уже будет медвежье направление, смысла брать дороже 4500 нет. Вон альты рухнули как. И биток так рухнет.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 20:28

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Да. Ждал па8000. Страх, в свое время, не помешал по 10к войти при падении с 20К. Долго после этого жалел.

Если цена дойдет до 8000 это уже будет медвежье направление, смысла брать дороже 4500 нет. Вон альты рухнули как. И биток так рухнет.

Ok. Учту. Крипта добрая - прощает ошибки хомякам. Пока. Правда Риппл - не прощает.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 21:32

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Зебра, где усредняться будете?
Vitaka
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 22:20

  Vitaka написав:Зебра, где усредняться будете?

якщо бутеріуму до діда ще летіти вниз 30-50% цікаво за цим буде спостерігати :mrgreen: ... над статегією шорта також потрібно буде подумати 8)
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 23:06

  Козак-характерник написав:В этом году на крипторынке сформировалась тенденция роста индекса доминирования Биткоина. Напомним, эта метрика характеризует долю главной криптовалюты в общей капитализации индустрии. Сейчас индекс доминирования держится на уровне 65 процентов. Другими словами, большую часть рынка занимает именно BTC.

Стремительный рост Биткоина за последние месяцы очень плохо отразился на ценах альткоинов. Пока BTC только «душит» остальные проекты, деньги с капитализации которых переливаются в капитализацию Биткоина. Впрочем, вскоре этот процесс может развернуться в обратную сторону. Некоторые аналитики предполагают, что «умные деньги» скоро потекут в альты, где можно сделать десятки иксов всего за пару дней.

Будет ли новый туземун?
В ветке обсуждения криптовалют на Реддите один из анонимов оставил довольно интересный комментарий.

Умные люди начнут диверсифицироваться в другие монеты с низкой ценой. К примеру, в ETH, VET, KIN, XRP и LINK. Быки и киты знают, что получить хотя бы десять иксов можно очень легко. Они знают, что некоторые токены могут дать даже сто иксов. Это часто случается на крипторынке.

Между цифровыми активами и традиционными рынками практически нет никакой корреляции. Дата начала «сезона альткоинов» определяется только поведением главной криптовалюты. Напомним, ранее мы уже писали о нужных критериях для роста альтов.

Пока все они — за исключением редких экземпляров — находятся в свободном падении. По мнению криптоаналитика The Crypto Dog, вскоре мы увидим прямо противоположный процесс. Он утверждает, что в ближайшее время общая капитализация альтов может взлететь как минимум на 50 процентов.

График капитализации альткоинов вошёл в растущий клин. Эта фигура технического анализа не является бычьей, однако в последний раз подобная формация на этом графике привела к лавинообразному росту цен криптовалют.

Холдеры альткоинов смогут заработать свои иксы уже в следующие несколько месяцев. Причём у каждого из них есть потенциальная возможность умножить свой капитал на сто. Для этого нужно лишь найти подходящие монеты с огромным потенциалом роста в среднесрочной перспективе.

фігуру => яку криптособака назвав клином уже на денному та тижневому ТФ пробито, а на місячному намалювалася розворотна свічна формація :roll:
Зображення
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 23:19

  Vitaka написав:Зебра, где усредняться будете?

На 0.015
0.01
0.005 и т.д

Но это будет зависеть от того в какую сторону пойдет биток, потому что по маржиналке если обеспечение в фиате, а биток падает к доллару, то убыток уменьшается и наоборот.

Пока что у меня покрытие около 400% от котлеты. Если биток рухнет в 2 раза. То покрытие позиции составит 800% и будет логичней купить биток, тем самым и позиция подстрахуется и убыток не будет зафиксирован, а дальше можно усредняться, уже под обеспечение битком.

Если же биток покажет рост и соответственно эфир начнет валиться ещё сильнее по отношению к нему, тогда лучше фиксануть убыток и присмотреться к шорту битка на исторических хаях.

Таков мой план. Я не верю что эфир скатится вниз в рейтинге. Нет другой монеты, которая твердо бы заменила второе место в этом казино. Просто нужно набирать позицию.
Zebra
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