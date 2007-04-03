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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 16 лип, 2019 07:35
TylerTruman_ написав: Vitaka написав:Зебра
, где усредняться будете?
якщо бутеріуму до діда ще летіти вниз 30-50% цікаво за цим буде спостерігати
... над статегією шорта також потрібно буде подумати
Если уверены, что вниз 30...50% - одевайте шорты
Вроде не малый плюс к депозиту.
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Vitaka
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