RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1529153015311532

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.9 5 105
1) дно вже було пройдено
16%
17
2) не нижче 3500
8%
8
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
12
5) 2750-2999
7%
7
6) 2500-2749
5%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
44%
46
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 07:35

  TylerTruman_ написав:
  Vitaka написав:Зебра, где усредняться будете?

якщо бутеріуму до діда ще летіти вниз 30-50% цікаво за цим буде спостерігати :mrgreen: ... над статегією шорта також потрібно буде подумати 8)


Если уверены, что вниз 30...50% - одевайте шорты :mrgreen: Вроде не малый плюс к депозиту.
Vitaka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1399
З нами з: 15.10.14
Подякував: 85 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1529153015311532
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 1543, 1544, 1545
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
15444 176115279
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 лип, 2019 07:29
vitaliian
Валютный рынок в мире 1 ... 665, 666, 667
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6665 1436901
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лип, 2019 09:54
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 43653
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (73328)
16.07.2019 09:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.