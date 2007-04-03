|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 16 лип, 2019 07:35
TylerTruman_ написав: Vitaka написав:Зебра
, где усредняться будете?
якщо бутеріуму до діда ще летіти вниз 30-50% цікаво за цим буде спостерігати
... над статегією шорта також потрібно буде подумати
Если уверены, что вниз 30...50% - одевайте шорты
Вроде не малый плюс к депозиту.
-
Vitaka
-
-
- Повідомлень: 1399
- З нами з: 15.10.14
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 115 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 лип, 2019 09:50
Vitaka написав: TylerTruman_ написав: Vitaka написав:Зебра
, где усредняться будете?
якщо бутеріуму до діда ще летіти вниз 30-50% цікаво за цим буде спостерігати
... над статегією шорта також потрібно буде подумати
Если уверены, что вниз 30...50% - одевайте шорты
Вроде не малый плюс к депозиту.
так падучий бутеріум це просто
предмет розмови, а шорти одів раніше фірми ріпл і уже у великому +, це на бітфайнекс, ... а депозит на бінансі користую для торгівлі в середині дня, ... без діла не сижу
#noFOMO
-
TylerTruman_
-
-
- Повідомлень: 247
- З нами з: 11.06.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|15452
|176118022
|
|
|6665
|1436908
|
Пон 15 лип, 2019 09:54
ЛОБ
|
|38
|43653
|
|