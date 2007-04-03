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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1529153015311532

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.9 5 105
1) дно вже було пройдено
16%
17
2) не нижче 3500
8%
8
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
12
5) 2750-2999
7%
7
6) 2500-2749
5%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
44%
46
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 07:35

  TylerTruman_ написав:
  Vitaka написав:Зебра, где усредняться будете?

якщо бутеріуму до діда ще летіти вниз 30-50% цікаво за цим буде спостерігати :mrgreen: ... над статегією шорта також потрібно буде подумати 8)


Если уверены, что вниз 30...50% - одевайте шорты :mrgreen: Вроде не малый плюс к депозиту.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 09:50

  Vitaka написав:
  TylerTruman_ написав:
  Vitaka написав:Зебра, где усредняться будете?

якщо бутеріуму до діда ще летіти вниз 30-50% цікаво за цим буде спостерігати :mrgreen: ... над статегією шорта також потрібно буде подумати 8)


Если уверены, что вниз 30...50% - одевайте шорты :mrgreen: Вроде не малый плюс к депозиту.

так падучий бутеріум це просто :arrow: предмет розмови, а шорти фірми ріпл одягнув раніше і уже у великому +, це на бітфайнекс, ... а депозит на бінансі користую для торгівлі в середині дня, ... без діла не сижу 8)
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Вів 16 лип, 2019 20:17, всього редагувалось 2 разів.
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 11:21

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

TylerTruman_, так и я о том же :) Никто не знает, как развернёт через два дня. И будут бульбашки сыпаться -3% или -50% тоже не известно. Кеша и пасынок тому примеры.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 18:30

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Vitaka написав:что вниз 30...50% - одевайте шорты


поки що -10 йокнулись
далі буде :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 19:13

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Похоже что отрисовывает график 2014-го года. Если это так, то вернемся к 5000. И будем долго топтаться.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 19:19

  airmax78 написав:Похоже что отрисовывает график 2014-го года. Если это так, то вернемся к 5000. И будем долго топтаться.

Да забудьте вы о тех графиках. Помогли они вам предсказать последний взлёт? 5к вряд ли будет. Нужно действовать по ситуации. Пока что просто ждать.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 19:52

  TylerTruman_ написав:багато бажаючих буде купувати біток нижче 3к, а бутеріум по 2х значній ціні?

імхо, якщо буде глибокий ретрейсмент (50% і більше), то ціль нижще 2,8к 8)

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#noFOMO
TylerTruman_
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