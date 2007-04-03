Если уверены, что вниз 30...50% - одевайте шорты Вроде не малый плюс к депозиту.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 16 лип, 2019 07:35
Додано: Вів 16 лип, 2019 09:50
так падучий бутеріум це просто предмет розмови, а шорти фірми ріпл одягнув раніше і уже у великому +, це на бітфайнекс, ... а депозит на бінансі користую для торгівлі в середині дня, ... без діла не сижу
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Вів 16 лип, 2019 20:17, всього редагувалось 2 разів.
#noFOMO
Додано: Вів 16 лип, 2019 11:21
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
TylerTruman_, так и я о том же Никто не знает, как развернёт через два дня. И будут бульбашки сыпаться -3% или -50% тоже не известно. Кеша и пасынок тому примеры.
Додано: Вів 16 лип, 2019 18:30
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 16 лип, 2019 19:13
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Похоже что отрисовывает график 2014-го года. Если это так, то вернемся к 5000. И будем долго топтаться.
Додано: Вів 16 лип, 2019 19:19
Додано: Вів 16 лип, 2019 19:52
імхо, якщо буде глибокий ретрейсмент (50% і більше), то ціль нижще 2,8к
#noFOMO
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