Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 16 лип, 2019 07:35
TylerTruman_ написав: Vitaka написав: Зебра
, где усредняться будете?
якщо бутеріуму до діда ще летіти вниз 30-50% цікаво за цим буде спостерігати
... над статегією шорта також потрібно буде подумати
Если уверены, что вниз 30...50% - одевайте шорты
Вроде не малый плюс к депозиту.
Vitaka
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Додано: Вів 16 лип, 2019 09:50
Vitaka написав: TylerTruman_ написав: Vitaka написав: Зебра
, где усредняться будете?
якщо бутеріуму до діда ще летіти вниз 30-50% цікаво за цим буде спостерігати
... над статегією шорта також потрібно буде подумати
Если уверены, что вниз 30...50% - одевайте шорты
Вроде не малый плюс к депозиту.
так падучий бутеріум це просто
предмет розмови, а шорти фірми ріпл одягнув раніше і уже у великому +, це на бітфайнекс, ... а депозит на бінансі користую для торгівлі в середині дня, ... без діла не сижу
Востаннє редагувалось
TylerTruman_
в Вів 16 лип, 2019 20:17, всього редагувалось 2 разів.
#noFOMO
TylerTruman_
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Додано: Вів 16 лип, 2019 11:21
TylerTruman_
, так и я о том же
Никто не знает, как развернёт через два дня. И будут бульбашки сыпаться -3% или -50% тоже не известно. Кеша и пасынок тому примеры.
Vitaka
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Додано: Вів 16 лип, 2019 18:30
Vitaka написав:
что вниз 30...50% - одевайте шорты
поки що -10 йокнулись
далі буде
greenozon
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Додано: Вів 16 лип, 2019 19:13
Похоже что отрисовывает график 2014-го года. Если это так, то вернемся к 5000. И будем долго топтаться.
airmax78
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Додано: Вів 16 лип, 2019 19:19
airmax78 написав:
Похоже что отрисовывает график 2014-го года. Если это так, то вернемся к 5000. И будем долго топтаться.
Да забудьте вы о тех графиках. Помогли они вам предсказать последний взлёт? 5к вряд ли будет. Нужно действовать по ситуации. Пока что просто ждать.
phantom_systems
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Додано: Вів 16 лип, 2019 20:49
дід Пітер поки не категоричний на рахунок бітка, а тільки криптокапу обрікає на 80+ корекцію, в першу чергу альті вангує АдЪ і Пакістан
https://twitter.com/PeterLBrandt/status ... 7140122624
#noFOMO
TylerTruman_
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Додано: Вів 16 лип, 2019 20:53
airmax78 написав:
Похоже что отрисовывает график 2014-го года. Если это так, то вернемся к 5000. И будем долго топтаться.
Ордер на 8000 отменяется?
Zebra
Повідомлень: 7023
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