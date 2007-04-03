|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 16 лип, 2019 21:08
Zebra написав: airmax78 написав:
Похоже что отрисовывает график 2014-го года. Если это так, то вернемся к 5000. И будем долго топтаться.
Ордер на 8000 отменяется?
А куда спешить. В этом году и по 2000 будут продавать биток.
-
maza5
-
-
- Повідомлень: 175
- З нами з: 27.08.14
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|15546
|176137055
|
|
|6665
|1437044
|
Пон 15 лип, 2019 09:54
ЛОБ
|
|38
|43661
|
|