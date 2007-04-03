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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1530153115321533

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.9 5 105
1) дно вже було пройдено
16%
17
2) не нижче 3500
8%
8
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
12
5) 2750-2999
7%
7
6) 2500-2749
5%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
44%
46
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 21:08

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Похоже что отрисовывает график 2014-го года. Если это так, то вернемся к 5000. И будем долго топтаться.

Ордер на 8000 отменяется?

А куда спешить. В этом году и по 2000 будут продавать биток.
maza5
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 23:01

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Похоже что отрисовывает график 2014-го года. Если это так, то вернемся к 5000. И будем долго топтаться.

Ордер на 8000 отменяется?

Пока стоит. Но уже шатается.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 23:30

  Vitaka написав:
  phantom_systems написав:
  airmax78 написав:Похоже что отрисовывает график 2014-го года. Если это так, то вернемся к 5000. И будем долго топтаться.

Да забудьте вы о тех графиках. Помогли они вам предсказать последний взлёт? 5к вряд ли будет. Нужно действовать по ситуации. Пока что просто ждать.


А если 13,7к - это новый хай был, то 2,8 смотрится очень даже ничего :mrgreen:

Это была средних размеров стрижка. Тест рынка. То ли ещё будет.
phantom_systems
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