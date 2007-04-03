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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 16 лип, 2019 21:08
Zebra написав: airmax78 написав:
Похоже что отрисовывает график 2014-го года. Если это так, то вернемся к 5000. И будем долго топтаться.
Ордер на 8000 отменяется?
А куда спешить. В этом году и по 2000 будут продавать биток.
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Додано: Вів 16 лип, 2019 23:01
Zebra написав: airmax78 написав:
Похоже что отрисовывает график 2014-го года. Если это так, то вернемся к 5000. И будем долго топтаться.
Ордер на 8000 отменяется?
Пока стоит. Но уже шатается.
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Додано: Вів 16 лип, 2019 23:30
Vitaka написав: phantom_systems написав: airmax78 написав:
Похоже что отрисовывает график 2014-го года. Если это так, то вернемся к 5000. И будем долго топтаться.
Да забудьте вы о тех графиках. Помогли они вам предсказать последний взлёт? 5к вряд ли будет. Нужно действовать по ситуации. Пока что просто ждать.
А если 13,7к - это новый хай был, то 2,8 смотрится очень даже ничего
Это была средних размеров стрижка. Тест рынка. То ли ещё будет.
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