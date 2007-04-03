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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1531153215331534

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.8 5 106
1) дно вже було пройдено
17%
18
2) не нижче 3500
8%
8
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
12
5) 2750-2999
7%
7
6) 2500-2749
5%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
43%
46
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 13:56

рівень фібо 23,6% (9834 бінанс) з початку місяця був підтримкою, а зараз супротив, ... заходив по 9181 для локального трейдінгу, підтримку 9074 на графіку відзначав (відпрацювала),
... якщо розглядувати глобальний бичий сценарій (ведмежий раніше озвучив), то увага на тест 8к і рівень 7,5к => т.я. історично біток крім корекцій 80+ мав також відкати на рості в р-ні 40% (малюючи потім більш пологу параболу),
... фундаментально, такий помірний відкат буде схожим на період бану ICO в Китаї, тільки зараз головні новини із США ...
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 14:30

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

При $100 000 за биток его капитализация составит почти $2 трлн. Наличного американского доллара и то меньше напечатали. Американские топовые компании продуктами многих из которых пользуются в разы больше людей чем биткоином сейчас стоят гораздо дешевле.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 14:44

  TylerTruman_ написав:рівень фібо 23,6% (9834 бінанс) з початку місяця був підтримкою, а зараз супротив, ... заходив по 9181 для локального трейдінгу, підтримку 9074 на графіку відзначав (відпрацювала),
... якщо розглядувати глобальний бичий сценарій (ведмежий раніше озвучив), то увага на тест 8к і рівень 7,5к => т.я. історично біток крім корекцій 80+ мав також відкати на рості в р-ні 40% (малюючи потім більш пологу параболу),
... фундаментально, такий помірний відкат буде схожим на період бану ICO в Китаї, тільки зараз головні новини із США ...

Если вернется на 5куе - вложу в биток все. ВСЁ.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:40

  airmax78 написав:
  TylerTruman_ написав:рівень фібо 23,6% (9834 бінанс) з початку місяця був підтримкою, а зараз супротив, ... заходив по 9181 для локального трейдінгу, підтримку 9074 на графіку відзначав (відпрацювала),
... якщо розглядувати глобальний бичий сценарій (ведмежий раніше озвучив), то увага на тест 8к і рівень 7,5к => т.я. історично біток крім корекцій 80+ мав також відкати на рості в р-ні 40% (малюючи потім більш пологу параболу),
... фундаментально, такий помірний відкат буде схожим на період бану ICO в Китаї, тільки зараз головні новини із США ...

Если вернется на 5куе - вложу в биток все. ВСЁ.

які мотиви на 5к на всю котлету (такий рівень входу та ціль)?
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:17

  airmax78 написав:Если вернется на 5куе - вложу в биток все. ВСЁ.


А если он потом нырнет на 3 и 2.5,то потом что?? Хату заложите :D и усреднитесь? Может не надо??Для психики-оно будет гораздо спокойнее :lol: Я потихоньку начал возвращаться в рынок,набираю "корзину"-лесенкой...Дно по любому-тут не словишь...EOS-Wawes..Жду хороших уровней на кефир и BCH
osafly
 
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