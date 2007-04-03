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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 18 лип, 2019 13:56
рівень фібо 23,6% (9834 бінанс) з початку місяця був підтримкою, а зараз супротив, ... заходив по 9181 для локального трейдінгу, підтримку 9074 на графіку відзначав (відпрацювала),
... якщо розглядувати глобальний бичий сценарій (ведмежий раніше озвучив), то увага на тест 8к і рівень 7,5к => т.я. історично біток крім корекцій 80+ мав також відкати на рості в р-ні 40% (малюючи потім більш пологу параболу),
... фундаментально, такий помірний відкат буде схожим на період бану ICO в Китаї, тільки зараз головні новини із США ...
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TylerTruman_
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Додано: Чет 18 лип, 2019 14:30
При $100 000 за биток его капитализация составит почти $2 трлн. Наличного американского доллара и то меньше напечатали. Американские топовые компании продуктами многих из которых пользуются в разы больше людей чем биткоином сейчас стоят гораздо дешевле.
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Додано: Чет 18 лип, 2019 14:44
TylerTruman_ написав:
рівень фібо 23,6% (9834 бінанс) з початку місяця був підтримкою, а зараз супротив, ... заходив по 9181 для локального трейдінгу, підтримку 9074 на графіку відзначав (відпрацювала),
... якщо розглядувати глобальний бичий сценарій (ведмежий раніше озвучив), то увага на тест 8к і рівень 7,5к => т.я. історично біток крім корекцій 80+ мав також відкати на рості в р-ні 40% (малюючи потім більш пологу параболу),
... фундаментально, такий помірний відкат буде схожим на період бану ICO в Китаї, тільки зараз головні новини із США ...
Если вернется на 5куе - вложу в биток все. ВСЁ.
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airmax78
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Додано: Чет 18 лип, 2019 15:40
airmax78 написав: TylerTruman_ написав:
рівень фібо 23,6% (9834 бінанс) з початку місяця був підтримкою, а зараз супротив, ... заходив по 9181 для локального трейдінгу, підтримку 9074 на графіку відзначав (відпрацювала),
... якщо розглядувати глобальний бичий сценарій (ведмежий раніше озвучив), то увага на тест 8к і рівень 7,5к => т.я. історично біток крім корекцій 80+ мав також відкати на рості в р-ні 40% (малюючи потім більш пологу параболу),
... фундаментально, такий помірний відкат буде схожим на період бану ICO в Китаї, тільки зараз головні новини із США ...
Если вернется на 5куе - вложу в биток все. ВСЁ.
які мотиви на 5к на всю котлету (такий рівень входу та ціль)?
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TylerTruman_
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Додано: Чет 18 лип, 2019 16:17
airmax78 написав:
Если вернется на 5куе - вложу в биток все. ВСЁ.
А если он потом нырнет на 3 и 2.5,то потом что?? Хату заложите
и усреднитесь? Может не надо??Для психики-оно будет гораздо спокойнее
Я потихоньку начал возвращаться в рынок,набираю "корзину"-лесенкой...Дно по любому-тут не словишь...EOS-Wawes..Жду хороших уровней на кефир и BCH
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Додано: Чет 18 лип, 2019 17:38
Как только решил вернуться в рынок,цена за час ипанула на 1тыс $...Не,ну это реально бл.. цирк!
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Додано: Чет 18 лип, 2019 17:55
TylerTruman_ написав: airmax78 написав: TylerTruman_ написав:
рівень фібо 23,6% (9834 бінанс) з початку місяця був підтримкою, а зараз супротив, ... заходив по 9181 для локального трейдінгу, підтримку 9074 на графіку відзначав (відпрацювала),
... якщо розглядувати глобальний бичий сценарій (ведмежий раніше озвучив), то увага на тест 8к і рівень 7,5к => т.я. історично біток крім корекцій 80+ мав також відкати на рості в р-ні 40% (малюючи потім більш пологу параболу),
... фундаментально, такий помірний відкат буде схожим на період бану ICO в Китаї, тільки зараз головні новини із США ...
Если вернется на 5куе - вложу в биток все. ВСЁ.
які мотиви на 5к на всю котлету (такий рівень входу та ціль)?
Зафиксировать прибыль в декабре 2020, когда будет в районе 100К - помочь людям реализовать их колл-опционы на Леджер-Х.
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airmax78
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Додано: Чет 18 лип, 2019 17:57
osafly написав:
Как только решил вернуться в рынок,цена за час ипанула на 1тыс $...Не,ну это реально бл.. цирк!
Потому что вы мыслите в унисон со многими. Многие точно так же решили вернуться в рынок.
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Додано: Чет 18 лип, 2019 18:03
Так цель рынка что-не пускать игроков войти в казино??А на чьи деньги они тогда будут рулетку крутить?? Я лично добирать на росте дальше не стану...И останусь при своих.И в чем же смысл?? Логичнее было бы продержать рынок на текущих уровнях,а потом обвалить еще сильнее...Летом толкать перегретый рынок дальше вверх-это идиотизм.Ну,да им виднее.
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Додано: Чет 18 лип, 2019 18:16
osafly написав:
Так цель рынка что-не пускать игроков войти в казино??А на чьи деньги они тогда будут рулетку крутить?? Я лично добирать на росте дальше не стану...И останусь при своих.И в чем же смысл?? Логичнее было бы продержать рынок на текущих уровнях,а потом обвалить еще сильнее...Летом толкать перегретый рынок дальше вверх-это идиотизм.Ну,да им виднее.
Рынок биткоина - свободный рынок. На нем нет никаких манипуляций. Бросился народ скупать биткоин - цена растет. Бросился продавать - цена падает. Судья Коэн в Нью Йорке постановил что Тезер - не скам. Значит его четенько под доллары выпускают: 1 тезер выпустили - 1 доллар на депозит положили. Соответственно для манипуляций рынком тезер использоваться не может.
Востаннє редагувалось airmax78
в Чет 18 лип, 2019 18:41, всього редагувалось 1 раз.
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airmax78
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